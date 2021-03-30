شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لقاحات كورونا تقلل خطر الإصابة بنسبة 90% بعد جرعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت نتائج دراسة أمريكية أن لقاحات فايزر وموديرنا فعالة للغاية فى الحد من مخاطر الإصابة بفيروسكورونا ، وفقا لتقرير شبكة "cnbc" الأمريكية، مشيرة إلى أنها تجعلنا نتفاءل بأنه كلما تم تطعيم المزيد من الأمريكيين، سينتهى الوباء أسرع أو يمكن السيطرة عليه.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض CDC إن تجارب على نحو 4000 عامل فى مجال الرعاية الصحية والشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين تلقوا أحد اللقاحين بين 14 ديسمبر و13 مارس، أدت لانخفاض خطر الإصابة بنسبة 90% لديهم لمدة أسبوعين أو أكثر بعد أن تلقوا جرعتهم الثانية، حتى الجرعة الأولى وحدها وفرت حماية كبيرة، مما قلل من خطر الإصابة بنسبة 80% بعد أسبوعين من التلقيح.



فاعلية لقاحا فايزر ومودرينا

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض: "اللقاحات المصرح بها هى الأداة الرئيسية التى ستساعد فى إنهاء هذا الوباء المدمر".

ويعيش الأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين تم تعقبهم فى هذه الدراسة فى 8 مواقع فى 6 ولايات هى أريزونا وفلوريدا ومينيسوتا وأوريجون وتكساس ويوتا، وتم تطعيم معظمهم مع ارتفاع موجة كورونا فى ديسمبر ويناير، عندما أصيب الملايين وكان أكثر من 3000 أمريكى يموتون يوميًا من فيروس كورونا.



لقاحا مودرينا وفايزر

ومع استمرار هذا الارتفاع فى الحالات، من بين 2479 شخصًا فى الدراسة تم تطعيمهم بالكامل، أصيب ثلاثة فقط بـ فيروس كورونا، ومن بين 477 شخصًا تناولوا جرعة واحدة، أصيب 8 بالفيروس.

وبالمقارنة تتبع مركز السيطرة على الأمراض أيضًا 994 شخصًا لم يتم تطعيمهم، و161 أصيبوا بكورونا، لم يمت أي شخص في الدراسة.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض: "تُظهر هذه الدراسة أن جهودنا الوطنية للتطعيم تؤتي ثمارها، حيث قدمت لقاحات mRNA COVID-19 المصرح بها حماية مبكرة وكبيرة ضد العدوى لموظفي الرعاية الصحية في بلادنا وأول المستجيبين وغيرهم من العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية".

وتم اختبار المشاركين في الدراسة أسبوعيًا للكشف عن فيروس كورونا باستخدام مسحات الأنف لمدة 13 أسبوعًا، وكان ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكان 23% من المعلمين أو غيرهم من العاملين الأساسيين مثل موظفي البقالة و21% كانوا أول المستجيبين مثل رجال الإطفاء.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، حتى 29 مارس، تلقى أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة - 95،015،762 شخصًا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتم تطعيم 52،614،231 شخصًا بما يعادل 15.8% من إجمالي السكان.