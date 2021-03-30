شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تطور اختبارًا جديدا يمكنه اكتشاف كورونا بعد تحوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من العلماء بقيادة جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة اختبارًا تشخيصيًا يمكنه اكتشاف فيروس كورونا حتى بعد تعرضه للطفرات، ويسمى اختبار VaNGuard (Variant Nucleotide Guard)، وهو يستخدم أداة تحرير الجينات المعروفة باسم CRISPR، والتي تُستخدم على نطاق واسع في البحث العلمي لتغيير تسلسل الحمض النووي وتعديل وظيفة الجينات في الخلايا البشرية في ظل ظروف المختبر، ومؤخراً، في تطبيقات التشخيص.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" نظرًا لأن الفيروسات لديها القدرة على التطور بمرور الوقت، فإن الاختبار التشخيصي القوي ضد الطفرات المحتملة يعد أداة حاسمة لتتبع الجائحة ومكافحتها.

وقال تان مينج هاو، الذي قاد الدراسة بجامعة نانيانج، "ظهرت آلاف المتغيرات من فيروس كورونا، منذ ظهوره وحتى الآن، بما في ذلك بعض الأنواع التي انتشرت على نطاق واسع في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل ومع ذلك ، فإن اختلافات التسلسل الجيني في السلالات الجديدة قد تعيق قدرة بعض الاختبارات التشخيصية على اكتشاف الفيروس."

وأضاف قائلاً: "بالإضافة إلى قدرته على اكتشاف كورونا حتى عندما يتحور، يمكن استخدام اختبار VaNGuard على عينات المرضى في بيئة سريرية دون الحاجة إلى تنقية الحمض النووي الريبي وتظهر النتائج في 30 دقيقة. هذا هو ثلث الوقت المطلوب لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل المعياري الذهبي (PCR)، والذي يتطلب تنقية الحمض النووي الريبي في المعمل."

قال البروفيسور تان: "الفيروسات ذكية جدًا.. يمكنها تغيير أو تعديل أو خلط موادها الجينية ، مما يعني أن الاختبارات التشخيصية قد تفشل في التقاطها ومن ثم ، فقد بذلنا جهدًا لتطوير اختبار قوي وحساس يمكنه التقاط الفيروسات حتى عند تغيير تسلسلها الجيني. بالإضافة إلى ذلك ، يعد الاختبار المتكرر ضروريًا للمساعدة في كسر انتقال الفيروسات بين السكان، لذلك قمنا بتطوير اختباراتنا لتكون سريعة ورخيصة التكلفة".

ونُشرت نتائج الاختبار الجديد في المجلة العلمية Nature Communications وقال الباحثون إن اختبار VaNGuard يعتمد على مزيج تفاعل يحتوي على enAsCas12a ، وهو نوع من إنزيم Cas12a الذي يكشف وجود الفيروس.