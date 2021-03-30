الأظافر "مرآة الصحة".. مؤشر لنقص الفيتامينات والمعادن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الأظافر بمثابة مرآة للصحة؛ حيث يمكن من خلال لونها وشكلها الاستدلال على الإصابة بنقص الفيتامينات والمعادن أو الإصابة ببعض الأمراض.

وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن اللون البني المائل للأصفر يشير إلى الإصابة بالفطريات، بينما يشير اللون الأخضر إلى الإصابة ببكتيريا "بايوسيانين"، التي غالبا ما تهاجم الشعب الهوائية والمسالك البولية.

أما التغيرات اللونية الداكنة فغالبا ما ترجع إلى الكدمات، غير أنها قد تنذر أيضا بالإصابة بسرطان الجلد الأسود.

وتشير الأظافر الجافة والهشة إلى نقص فيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين".

وعندما تتقعر الأظافر من المنتصف وتتخذ شكل الملعقة، فإن هذا يدل على الإصابة بنقص الحديد وفقر الدم.

أما الأظافر المتقوسة للخارج مثل زجاج الساعة فتعتبر من الأعراض المصاحبة لأمراض القلب والرئة.