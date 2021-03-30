كندا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا للأقل من هذه السن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولو الصحة الكنديون، الاثنين، إنهم سيتوقفون عن تقديم لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما.

تأتي هذه التحركات بعد تقارير من أوروبا عن حدوث جلطات نادرة لكنها خطيرة ونزيف وفي بعض الحالات وفاة بعد التطعيم لا سيما في الشابات، ولم يتم تسجيل مثل هذه الحالات في كندا حيث تم إعطاء حوالي 307 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وقال المجلس الاستشاري الوطني للتحصين، وهو لجنة خبراء مستقلة، الإثنين، إن معدل حدوث مضاعفات التجلط لم يتضح بعد، مضيفا أنه حتى الآن توفي 40% من الأشخاص الذين أصيبوا به لكن هذا قد ينخفض مع تحديد المزيد من الحالات وعلاجها مبكرا.

وقال المجلس في توصية مكتوبة: "مما هو معروف في هذا الوقت، هناك قدر كبير من عدم اليقين إزاء فائدة لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 للبالغين دون سن 55 عاما".

وأضاف أن الأكبر سنا يواجهون خطرا أكبر من دخول المستشفى والوفاة من كوفيد-19 ولذا يمكن تقديم اللقاح لهم "بموافقة مستنيرة".