فوائد ومخاطر تناول البطاطا الحلوة أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:35 مساءً - جدول المحتوى

1- هل من الآمن تناول البطاطا الحلوة أثناء الحمل؟

2- القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة

3- الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة

4- هل يمكنك أكل البطاطا النيئة أثناء الحمل؟

5- مخاطر تناول البطاطا الحلوة أثناء الحمل

يمكن أن يؤدي الحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء الحمل إلى قطع شوط طويل في ضمان صحة جيدة لكل من الأم والطفل. إذا كنت حاملاً، يجب أن تكوني قد بدأت بالفعل في تناول كل شيء مغذي، ولكن هناك بعض الأطعمة الصحية مثل البطاطا الحلوة، والتي قد لا تكوني متأكدة من تضمينها في نظامك الغذائي أثناء الحمل. طعم البطاطا الحلوة لذيذ وهي مغذية للغاية، كثير من المعلومات تعطيها استشارية التغذية لما النائلي من Wellness By Design medical center كالآتي.

لما النائلي

1- هل من الآمن تناول البطاطا الحلوة أثناء الحمل؟

البطاطا الحلوة ضرورية لنمو الطفل

تعد البطاطا الحلوة مصدراً جيداً للعناصر الغذائية الأساسية، التي تحتاجها المرأة أثناء الحمل. يمكنها توفير الطاقة على شكل نشاء. في حين أنها تفتقر إلى البروتينات والدهون، إلا أنها مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والألياف وما إلى ذلك. كل هذه العناصر الغذائية ضرورية لنمو الطفل بشكل صحي.

2- القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامنيات هامة

يوضح الجدول أدناه القيمة الغذائية لكوب واحد أو 200 جرام من البطاطا الحلوة المطبوخة.

فيتامين أ 1.9 ميليغرام

فيتامين سي 22.2 ملليغرام

منغنيز 0.2 ملليغرام

نحاس 0.15 ملليغرام

فيتامين ب 5 0.6 ميليغرام

البيريدوكسين 0.1 ملليغرام

فيتامين ب 7 5.71 ميكروجرام

ألياف غذائية 4 جرامات

النياسين 0.7 ملليغرام

الثيامين 0.06 ميليغرام

الريبوفلافين 0.04 ميليغرام

3- الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة

1. تساعد في النمو السليم للجنين

تتصح بها الحامل لصحة الجنين

ينصح الأطباء النساء الحوامل بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ لأنهن بحاجة إلى 800 ميكروغرام على الأقل من فيتامين أ يومياً. يمكن الحصول على هذا من أقل من نصف كوب من البطاطا المخبوزة. فيتامين أ مهم في نمو الجنين، لأنه يساعد في نمو الأعضاء مثل القلب والرئتين والكبد والدم والكلى وما إلى ذلك.

2. تمنع الإمساك

تعد البطاطا الحلوة مصدراً جيداً للألياف، وهي عنصر غذائي مهم أثناء الحمل. غالبًا ما تشتكي النساء الحوامل من الإمساك، وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل. يجب أن يتكون نظامك الغذائي من حوالي 30 جراماً من الألياف يومياً، يمكن الحصول على ثلثها من كوب واحد من البطاطا الحلوة.

3. تساعد في نمو دماغ الجنين

تساعد في نمو الجنين

البيريدوكسين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 6، ضروري لتكوين دماغ وجهاز عصبي يعملان في الجنين. إنه ضروري لإنتاج الدم، ومن المعروف أنه يمنع الغثيان عند النساء الحوامل. يحتوي كوب البطاطا الحلوة على حوالي ثلث الكمية اليومية المطلوبة من البيريدوكسين.

4. تساعد في نمو عظم الجنين

أثناء الحمل، يجب أن يشتمل النظام الغذائي للمرأة على حوالي 90 مجم من فيتامين سي يومياً. يمكن أن يوفر كوب واحد من البطاطا الحلوة ما لا يقل عن ثلث هذه الكمية. كما يعزز فيتامين ج نشاط الإنزيم ونمو العظام والأوتار ويساهم في عدم جفاف الجلد وما إلى ذلك. كما أنه يسرع من امتصاص الحديد المطلوب لتكوين خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يوفر كوب من البطاطا الحلوة لجسمك ما يقرب من نصف كمية المنجنيز المطلوبة يومياً. المنغنيز معدن نادر يساعد أيضاً في نمو عظام وغضاريف الجنين.

4- هل يمكنك أكل البطاطا النيئة أثناء الحمل؟

يجب تناولها مشوية أو مسلوقة

لا، لا يجب أن تؤكل البطاطا الحلوة نيئة لأن الطبقة الخارجية من البطاطا الحلوة، إذا كانت غير مطبوخة، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعلقة بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وحرقة المعدة. كما يمكن أن تسبب الغثيان.

5- مخاطر تناول البطاطا الحلوة أثناء الحمل

تحتوي على أوكسالات تضر الحامل

يجب أن يكون كل ما تأكله أثناء الحمل باعتدال. إذا تناولت الكثير من الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات. بعض مضاعفات تناول البطاطا الحلوة أثناء الحمل مذكورة أدناه -

1 - تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الأكسالات التي تسبب حصوات الكلى في الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى ألم شديد وضعف في الكلى والمرارة.

2 - يمكن أن يسبب المانيتول، وهو نوع خاص من السكر الموجود في البطاطا الحلوة، آلامًا في المعدة. ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى الغازات والإسهال.

3 - نظراً لأن البطاطا الحلوة تحتوي على النشا بكميات كبيرة، فإن النساء المصابات بداء السكري أو زيادة الوزن يمكن أن يواجهن بعض المضاعفات الصحية إذا تناولن البطاطا الحلوة.

4 - تعد البطاطا الحلوة علاجاً لذيذاً وصحياً، ومع ذلك ، يرجى التأكد من عدم الإفراط في تناولها. اتبعي نظامًا غذائياً متوازناً يشمل الخضار الخضراء والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالبروتين.

استشيري طبيبك قبل اتباع أي من هذه النصائح، لتضمني الصحة والعافية لك ولجنينك.