شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الوذمة ولماذا تحدث وما أنواعها وكيف نتخلص منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوذمة من الحالات المرضية النادرة التي تكون عبارة عن تورم ملحوظ ناتج عن تراكم السوائل في أنسجة الجسم، لكنها تصيب القدمين والكاحلين والساقين أو اليدين، حيث يحدث التورم نتيجة تراكم السوائل الزائدة تحت الجلد في الفراغات داخل الأنسجة، طبقا لتقرير نشر في موقع medicine.



ماهى الوذمة وما اسبابها

وتتكون جميع أنسجة الجسم من الخلايا والأوعية الدموية والأنسجة الضامة التي تربط الخلايا معًا تسمى الخلالي، و عادة ما يتم تخزين معظم سوائل الجسم الموجودة خارج الخلايا في مساحتين منها الأوعية الدموية، لذا عندما يتراكم السائل الزائد في تلك المساحة تحدث الوذمة.

وأكد التقرير أن هناك أنواع مختلفة من الوذمة، إلا أن أبرزها الوذمة التي تصيب الساقين والقدمين، ومن أنواعها:1.الوذمة الدماغية:

عبارة عن تراكم السوائل الزائدة في الدماغ مما ينتج عنها تورم تحت الجلد، وتؤثر الوذمة الوعائية على الطبقات العميقة من الجلد وغالبًا ما تظهر على الوجه.

2.الوذمة الوعائية الوراثية :

هي حالة وراثية نادرة تتسبب في إطلاق الشعيرات الدموية للسوائل في الأنسجة المحيطة ، مما يؤدي إلى حدوث الوذمة.

3.الوذمة الحليمية:

هي تورم في العصب البصري للعين ناتج عن الضغط داخل الجمجمة وحول الدماغ .

4.الوذمة البقعية :

عبارة عن تورم في جزء العين الذي يرى الرؤية المركزية التفصيلية.

5.الوذمة اللمفية الصفنية:

والتي ينتج عنها تضخم في كيس الصفن بسبب تراكم السوائل حول الخصيتين.

وتنتج الوذمة إما عن أمراض جهازية مثل القلب والكبد والكلى، أو بسبب ظروف موضعية تصيب الأطراف المصابة فقط، حيث تحدث الوذمة بشكل أساسي بسبب احتفاظ الجسم بكمية كبيرة من الملح (كلوريد الصوديوم)، و يتسبب الملح الزائد في احتفاظ الجسم بالماء ، والذي يتسرب بعد ذلك إلى مساحات الأنسجة الخلالية ، حيث يظهر على شكل وذمة اى تورم تحت الجلد.

ويعد العلاج المناسب للوذمة يتمثل في تناول مدرات البول التي تعمل على تقليل الانتفاخ والتورم، لكن تحت اشراف الطبيب لأنها قد تمثل خطورة عند الافراط في استخدامها.