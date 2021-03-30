أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال والبالغين

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القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب في الدماغ يؤثر على كيفية الانتباه والجلوس والتحكم في سلوكك ويحدث عند الأطفال والمراهقين ويمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ، وهو الاضطراب العقلي الأكثر شيوعًا عند الأطفال والأولاد أكثر عرضة للإصابة به من الفتيات، حيث يتم رصده عادةً خلال سنوات الدراسة المبكرة ، عندما يبدأ الطفل في مواجهة مشاكل في الانتباه، وفقاً لموقع "webmd" نتعرف على أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



اعراض فرط الحركة ونقص الانتباه

أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه عند الاطفال

يتم تجميع الأعراض في ثلاثة أنواع:

أولا نقص الانتباه وتشمل أعراض الطفل المصاب به:

-تشتت الانتباه بسهولة

- عدم اتباع التوجيهات أو إنهاء المهام

-عدم الانصات.

-لا ينتبه ويرتكب أخطاء متهورة

-ينسى الأنشطة اليومية

-لديه مشاكل في تنظيم المهام اليومية

-لا يحب القيام بأشياء تتطلب الجلوس بلا حراك

-كثيرا ما يفقد الأشياء

-يميل إلى أحلام اليقظة



اعراض فرط الحركة ونقص الانتباه

ثانياً فرط النشاط الاندفاعي الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

- لا يبقى جالسا

-لديه مشكلة في اللعب بهدوء

-يتحرك دائمًا ، مثل الجري أو التسلق على الأشياء.

-يتحدث بشكل مفرط

- كثير الحركة و التنقل

-لديه صعوبة في انتظار دوره

-يقاطع الآخرين

ثالثاً أعراض مشتركة هذا ينطوي على علامات من كلا النوعين الآخرين.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين

قد تتغير أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع تقدم الشخص في السن:

-غالبًا ما يتأخر أو ينسى الأشياء

-القلق

-قلة احترام الذات

-مشاكل في العمل

-مشكلة في السيطرة على الغضب

-الاندفاع

-تعاطي المخدرات أو الإدمان

-مشكلة في البقاء منظمًا

-التسويف

- الإحباط بسهولة

-كثيرا ما تشعر بالملل

-صعوبة في التركيز عند القراءة

-تقلب المزاج

-اكتئاب