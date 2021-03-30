رجيم الموز لـ 7 أيام فقط

بيروت - نادين محمد - لا تعتبر استعادة الرشاقة في ايام قليلة مهمة صعبة في حال تم اتباع نظام غذائي مناسب. ففي هذه الحالة من الضروري ممارسة التمارين الرياضية المناسبة بشكل منتظم. كذلك من المفيد جداً الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون او على الكثير من السكر المصنع. ومن المهم التركيز على تلك التي تحتوي على الالياف وعلى بعض المكونات التي تسهل عملية الهضم والايض وتمنع المعاناة من النفخة والامساك وتحد من تراكم الدهون وتساعد على استعادة الرشاقة في ايام قليلة. ولهذه الغاية ينصح بتطبيق برنامج رجيم الموز والخضار الفعال.



من اجل استعادة الرشاقة والحصول على النتيجة المرجوة في ايام قليلة من المهم الحرص على تطبيق قواعد برنامج رجيم الموز والخضار لمدة لا تزيد على 7 ايام.

الفطور

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3 حبات من الموز، كوب من الماء الفاتر، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر والمصنوع بطريقة طبيعية، طبق طماطم وخيار.

الغداء

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طبق من سلطة خضار مشكلة مع رشة من عصير الليمون وزيت الزيتون الطبيعي، قطعة متوسطة الحجم من اللحم او الدجاج المشوي من دون دهون ومن دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة، ثمرة موز.

العشاء

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ثمرة موز، بيضة مسلوقة من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر، حبة طماطم وحبة خيار.

ويمكن خلال تطبيق برنامج هذا الرجيم تناول بعض الوجبات الخفيفة في الفترتين الفاصلتين بين وجبتي الفطور والغداء والغداء والعشاء.

- ثمرتان من الموز، كوب صغير من اللبن الزبادي غير المحلى او قطعة جبنة صغيرة قليلة الدسم.

- كوب من مخفوق يحتوي على انواع مشكلة من الفواكه مع الموز.

- شرحات موز مع القليل من القرفة والعسل.

ومن المهم دائماً تذكر عدم الحاجة الى تطبيق هذا الرجيم لمدة طويلة لأن هذا يمكن ان يسبب المعاناة من النقص في بعض المغذيات.

فوائد الرجيم

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قبل تطبيق برنامج التنحيف واستعادة الرشاقة بالموز والخضار من المهم التعرف على ابرز الفوائد التي يمكن هذه الفاكهة ان تقدمها للجسم والصحة.

- تحتوي ثمرة الموز صغيرة الحجم على اقل من 100 سعرة حرارية. ولهذا يمكن تناولها عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. فهذا يساعد على الاحساس بالشبع ويكبح الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام. والسبب ان الموز يؤثر على نشاط هرمون الجوع او الغريلين. ورغم هذا من المهم تناول هذا النوع من الفاكهة باعتدال لأن تناول كمية كبيرة منه يمكن ان يسبب زيادة الوزن.

- من فوائد الموز الصحية ايضاً انه يساهم في تقوية العظام ويحتوي على عناصر مضادة للالتهابات. كما يمكن الاستفادة منه من اجل محاربة الامساك لأنه يساعد على تعزيز عملية الهضم.

- ينصح بتناول الموز الاشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.

- يمنع تناوله المعاناة من بعض اضطرابات الكلى.

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- يتمتع ببعض الخصائص التي تساهم في علاج مشكلة فقر الدم وذلك بفضل احتوائه على نسبة مهمة من الحديد.

- يمكن هذا النوع من الفاكهة ان يساهم في حماية صحة القلب والاوعية الدموية.

- ومن الممكن ان تستفيد منه النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الدورة الشهرية. وتضاف كل هذه الفوائد إلى الفائدة الاساسية المهمة وهي المساعدة على استعادة الرشاقة في مدة قصيرة جداً.

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