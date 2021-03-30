صحة ورشاقة

وسيلة رائعة لتقشير الجسم.. ما هي؟

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محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

قالت الدكتورة ماريون مورس-كاربي إن ملح البحر يعد وسيلة رائعة لتقشير الجسم.

 

ويعمل ملح البحر على إزالة القشور الميتة من ناحية ويسهم في تنشيط سريان الدم من ناحية أخرى، ومن ثم تبدو البشرة بمظهر نقي يشع نضارة وحيوية.

 

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية أن استخدام ملح البحر كمستحضر تقشير للجسم يعد مناسبا للبشرة الدهنية ذات المسام الكبيرة، بينما لا يعد مناسبا للبشرة الجافة والحساسة.

 

وأشارت الدكتورة ماريون مورس-كاربي إلى أنه لا يجوز استخدام ملح البحر كمستحضر لتقشير بشرة الوجه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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