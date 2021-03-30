شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الكرز للصحة.. مضاد للأكسدة ويقلل معدلات القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرز يعد من الفواكه ذات اللون الأحمر، التي تحتوي علي الألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية والمكونات الأخرى المفيدة لك، وهى تمدك بفيتامينات C و A و K، كما توفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم أيضًا كما أنها تجلب مضادات الأكسدة، ونتعرف هنا على فوائد الكرز.

مضاد الأكسدة

الكرز غني بمضادات الأكسدة، هى مواد كيميائية طبيعية يمكن أن تساعد جسمك على التعامل مع الأضرار اليومية لخلاياك، تظهر بعض الدراسات أن كلاً من الكرز الحلو والحامض يساعد في تقليل هذا الضرر، وقد وجدت إحدى الدراسات أن شرب القليل من عصير الكرز الحامض لمدة أسبوعين يعزز الصحة.

مرض السكري

في إحدى الدراسات التي أجريت على 19 امرأة مصابة بداء السكري، أولئك الذين شربوا عصير الكرز الحامض كل يوم لمدة 6 أسابيع فقدوا الوزن وانخفض لديهم ضغط الدم والسكر.



مرض السكري

مستويات الكوليسترول

كشفت دراسات أن الكرز يغير عوامل الخطر هذه لدى البالغين الأصحاء، ويقول بعض الباحثين إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة فقط يحصلون على هذه الفوائد الصحية الخاصة من عصير هذه الفاكهة الحمراء الصغيرة.



مستويات الكوليسترول

المساعدة المحتملة على النوم

قد يساعدك تناول الكرز الحلو أو اللاذع في الحصول على نوم أفضل، تشير الدراسات إلى أن تأثير الكرز يحدث في غضون أيام، قد يكون سبب نجاح ذلك هو أن الكرز مصدر للميلاتونين ، وهو هرمون مهم للنوم.



المساعدة المحتملة على النوم

القلق

تظهر بعض الدراسات أن الكرز الحلو يجعلك تشعر بتحسن، قد يقلل الكرز من القلق والهرمونات المرتبطة بالتوتر.

تقوية الدماغ

تم ربط الأنثوسيانين الذي يعطي الكرز لونه الأحمر، بتحسين صحة الدماغ والتفكير والذاكرة، وقد وجدت إحدى الدراسات أن شرب عصير الكرز يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يحسن الطلاقة اللفظية والذاكرة لدى كبار السن.