شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين مزاجك وخفض سكر .. 6 أشياء يستفيد منها جسمك عند تناول الكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم هو أحد التوابل التي تحتوي على الكركمين- وهو مركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، والكركم له العديد من الفوائد الصحية منها أنه يساعد في إنقاص الوزن وتقليل التهابات المفاصل وغيرها من الالتهابات في الجسم، في هذا التقرير نتعرف على 6 أشياء تحدث في جسمك عند تناول الكركم، وفقاً لموقع "healthy".

6 أشياء تحدث في جسمك عند تناول الكركميزيد الكركم من فقدان الوزن

قد يعطي الكركم دفعة لجهودك في إنقاص الوزن، وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية للدراسات الطبية والدوائية، حيث أن الكركمين يرتبط بفقدان الوزن وانخفاض مؤشر كتلة الجسم.

ورغم أن زيادة تناولك للكركم وحده ليس استراتيجية رائعة لفقدان الوزن، فقد يساعدك ذلك في تخفيف الالتهاب المرتبط بالسمنة ويمنحك زيادة طفيفة في حرق الدهون لكن من الأفضل الحصول عليه من الأطعمة - تناول المزيد من الكاري على سبيل المثال.

علاج التهاب المفاصل

الكركمين هو بوليفينول - نوع من مضادات الأكسدة - يساهم في خصائص الكركم المضادة للالتهابات، واقترحت العديد من الدراسات، أن الكركمين لديه القدرة على تقليل الألم والتصلب والتورم في المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل.

واقترحت مؤسسة التهاب المفاصل أن أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل يمكنهم تجربة كبسولات من مستخلص الكركمين بمعدل 500 مجم مرتين في اليوم. ومع ذلك، فإن تناول أكثر من 500 مجم من الكركمين قد يثبط امتصاص الحديد، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين.

قد يساعد الكركم في تحسين مزاجك

قد يساعد الكركمين في مكافحة الالتهاب في الجسم - وقد يلعب الالتهاب دورًا في الاكتئاب اقترحت مراجعة لـ 10 دراسات حول الكركمين والاكتئاب نُشرت في 2019 في مراجعات نقدية في علوم الغذاء والتغذية أنه يمكن أن يحسن أعراض القلق والاكتئاب.

ومعظم الأبحاث المتاحة تشير إلى أن الكركمين قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب لدى أولئك الذين يستخدمون بالفعل مضادات الاكتئاب.

خفض سكر الدم

وفقًا لمراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية، فإن أكثر من 100 مليون بالغ في الولايات المتحدة إما يعانون من مرض السكري أو مقدمات السكري يمثل مرض السكري من النوع الثاني ، الناتج عن مجموعة من العوامل الوراثية وعوامل نمط الحياة ، 90 إلى 95 % من جميع حالات مرض السكري.

تشير الأبحاث حول الكركمين المنشورة في مجلة التغذية والأيض إلى أن الكركم يمكن أن يعمل كعامل خافض لسكر الدم - يخفض ويساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم (سكر الدم) لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

يمكن أن يساعد التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم في منع المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بمرض السكري، مثل الاعتلال العصبي (تلف الجهاز العصبي) واعتلال الكلية (أمراض الكلى).

قد يكون للكركم خصائص مضادة للسرطان

تشير الأبحاث المبكرة على الحيوانات إلى أنه قد تكون هناك علاقة بين عمل الكركمين المهدئ للالتهاب والسرطان يُعتقد أن الكركمين له خصائص مضادة للأكسدة ، مما يعني أنه قد يقلل التورم والالتهاب.

على الرغم من أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات لا تُترجم دائمًا إلى البشر، إلا أن الأبحاث جارية بشأن الكركمين وتأثيره على السرطان لدى البشر.

وذكرت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Nutrients أن الكركمين يبدو أنه يحتوي على إمكانات مضادة للسرطان لأنه يتداخل مع مسارات إشارات الخلايا في الخلايا السرطانية المزروعة في المختبر ويتم التحقيق فيه في عدد من التجارب السريرية.

قد يساعد الكركم في تخفيف آثار القولون العصبي والتهاب القولون

الكركم لديه القدرة على تخفيف ألم متلازمة القولون العصبي وتقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والعديد من المشاكل المعوية الأخرى.