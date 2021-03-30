كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين و313 ألف وفاة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 127 مليونا و294 ألفا و375 إصابة، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و789 ألفا و712 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 102 مليون و578 ألفا و697 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

8 إصابات جديدة في الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، وذلك انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وسجلت الصين أيضا 6 إصابات جديدة خالية من الأعراض، تراجعا من 18 حالة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.





ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

ألمانيا تسجل 9549 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و791822 حالة بعد تسجيل 9549 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76093 بعد تسجيل 180 وفاة جديدة.





1660 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الاثنين، إنها سجلت 1660 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب 38927 إصابة مؤكدة.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليونا و573615 حالة، وفقا لبيانات الوزارة.





مصر تسجل 689 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها سجلت 689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة وذلك مقابل 686 إصابة و37 وفاة الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 200739 من ضمنهم 153630 حالة تم شفاؤها و11914 حالة وفاة".



