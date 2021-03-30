شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب زيادة عدد مستخدميه.. 2% زيادة في سعر أسهم تويتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سهم شركة «تويتر» بأكثر من 2% في ختام تعاملات الإثنين، بعد توقعات إيجابية بشأن أداء السهم.

ورفع «يوسف سكالي» المحلل في «تروست سيكيوريتيز» تصنيف السهم من إلى الشراء من الانتظار، كما رفع سعره المستهدف إلى 74 دولارًا من 64 دولارًا، بحسب موقع «ماركت وتتش».

ويرى المحلل تقدماً ملموساً في تحسينات المنتجات والمنصات التقنية في الأشهر الـ 12 الماضية، والتي أدت إلى تسريع نمو المستخدمين على أساس سنوي، وكذلك الإيرادات، مشيراً: «الأهم من ذلك، أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر ويتسارع أكثر».

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم «تويتر» بنحو 2.7 % إلى مستوى 62.94 دولار.

وارتفع سهم «تويتر» بأكثر من 15 % خلال الـ3 أشهر الماضية، مقابل مكاسب 6 بالمائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز». ورغم زيادة الطلب على التكنولوجيا الحديثة مؤخرا بسبب ازمة كورونا والتي اثرت على كافة دول العالم ودفعت الدول إلى البحث عن حلول تكنولوجية لاتمام الاعمال دون الحاجة إلى الكثير من التحرك والسفر إلا ان اسهم الشركات التكنولوجية تعرضت لهزات سعرية في اسواق المال العالمية .