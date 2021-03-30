شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضروات منخفضة الكربوهيدرات يجب تضمينها فى نظامك الغذائى.. منها البروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الخضروات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون، ويمكن أن تلعب هذه الأطعمة بسهولة دورا رئيسيا في نظام إنقاص الوزن، ويمكنك الحصول على هذه الخضروات الغنية بالمغذيات والتمتع بفوائد صحية مثل التحكم في مستويات السكر في الدم، وتعزيز المناعة، وصحة القلب وهنا 5 خضروات منخفضة الكربوهيدرات يجب تضمينها في نظامك الغذائي، بحسب موقع "only my health".

الخس

الخس من الخضروات الورقية المليئة بالألياف لذلك يمكن تناولها من قبل أولئك الذين يعانون من التهاب القولون، معظم الخضروات عبارة عن ماء، وبالتالي فهى اختيار رائع لموسم الصيف، مليء بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والكالسيوم وفيتامين ج والبوتاسيوم.

الفلفل

من الخضروات الأخرى التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي الفلفل الحلو، لأنه مليء بمضادات الأكسدة ويقلل من الالتهابات وخطر الإصابة بالسرطان، إنه منخفض جدًا في الدهون والكربوهيدرات ويحتوي على ألياف جيدة بالإضافة إلى محتوى مائي.

الأفوكادو

الأفوكادو من الناحية الفنية فاكهة لأن غني بالأحماض الأحادية غير المشبعة وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم، إنه مفيد لإدارة الوزن وفقدان الوزن، يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والكاروتين المهمة التي تقلل الالتهاب في بشرتنا، ومصدر غني بالمغنيسيوم.

البروكلي

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين A و K و C، يمكن لهذا النبات الصالح للأكل التحكم في نسبة السكر في الدم وهو مفيد للقلب، تناول لتعزيز الجهاز الهضمي، لها خصائص مضادة للشيخوخة ويمكن أن تحميك من أنواع معينة من السرطان.

القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الخضروات التى تحتوى على كمية أقل من الكربوهيدرات، ومصدر غني بفيتامين K وفيتامين C، كما يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وهو مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية.