شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد فى الحفاظ على رطوبة الجسم.. منها البطيخ والحليب خالى الدسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفواكه والخضروات مفيدة جدًا لمساعدتنا على الحفاظ على بقاء الجسم رطبا، هذا لأنها تحتوي على الكثير من الماء الموجود فيه الفواكه مثل البرتقال والبطيخ، وخلال السطور التالية نرصد أهم هذه الأطعمة ، بحسب موقع "only my health".

الحليب الخالي من الدسم

الحليب الخالي من الدسم غني بفيتامين أ والكالسيوم وفيتامين ب 12 والفوسفور والبوتاسيوم، مما يجعله مغذيًا للغاية، لا يقينا الحليب من الجفاف فحسب، بل يرطب الجسم أيضًا بعد تمارين مكثفة.



الحليب الخالي من الدسم

البطيخ

هو أحد الفواكه المفضلة في الصيف ويساعد أيضًا الشخص على البقاء رطبا، يحتوي على 92٪ ماء وأيضًا ألياف إضافية تشمل فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية مما يجعله خيارًا جيدًا لتناوله بكميات جيدة دون القلق كثيرًا، كما يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا.

الفراولة

توفر الفراولة مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض بما في ذلك فيتامين ج وحمض الفوليك والمنجنيز، يمكن أن يقلل تناول الفراولة من الالتهابات ويقيك من أمراض القلب والسكري وأنواع مختلفة من السرطان.



الفراولة

الخوخ

الخوخ من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في الترطيب 90٪، كما أنه يحسن المشاكل المتعلقة بالجلد ويحتوي على حمض الكلوروجينيك المفيد لجسمك، هذه الفاكهة رائعة لقضاء الصيف ويمكن الحصول عليها بكميات جيدة بسبب 60 سعرة حرارية فقط.

البرتقال

يوفر فوائد صحية إلى حد كبير، كما يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في تعزيز مناعتك، يمكن أن يكون البوتاسيوم وفيتامين سي الموجودين في اللون البرتقالي مفيدين لصحة قلبك.

الخس

الخس مهم للحفاظ على الصحة وبالمثل، فإنه يساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم، يحتوي الخس على 96٪ من محتوى الماء، كما يحتوي على حمض الفوليك وهو مهم للنساء الحوامل لمنع العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي.