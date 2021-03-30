شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالأوزون يخفف أعراض السل ويمنع المضاعفات الناجمة عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السل عدوى بكتيرية مزمنة يمكن أن تضعف وظائف الرئة، وأبرز أعراض السل هى السعال المستمر إلى جانب ذلك، يؤدي السل أيضا إلى إضعاف المناعة وبالتالي يجعل المرضى عرضة لمزيد من العدوى مثل مقاومة الأدوية المتعددة، ويمكن للعلاج بالأوزون منع هذه المضاعفات، حسب موقع "only my health".

علاج السل بالأوزون

يعطى مرضى السل مضادات حيوية لتقوية الاستجابة المناعية، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعلات دوائية معاكسة.



علاج السل

العلاج بالأوزون، يساعد أيضا في تحسين الحالة العامة إلى جانب ذلك، كما يساعد أيضا على استعادة الوزن المفقود وتحسين الشهية.

فوائد العلاج بالأوزون

الالتهاب وتقليل الإجهاد التأكسدي هما العاملان اللذان يعمل عليهما العلاج بالأوزون، يرى الأطباء العلاج بالأوزون كعلاج دفاعي قوي مضاد للأكسدة لمرض السل وغيره من الحالات الصحية التنكسية المزمنة، كما أنه فعال في الوقاية من البرد والسرطان.



شرب الماء

السل حالة مزمنة

السل هو حالة مزمنة يجب إدارتها بشكل صحيح لتفادي حدوث مضاعفات، ونظرا لأن السل عدوى، يمكن أن ينتشر المرض إلى أشخاص آخرين قد يكونون قادرين على محاربة هذه العدوى.