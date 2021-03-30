شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب المفاصل الروماتويدى.. هل تساعدك تمارين الإطالة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل هو أحد أمراض المناعة الذاتية، وهذا يعنى أن جهاز المناعة فى الجسم يستهدف المفاصل المصابة، وتؤكد الأبحاث أن هناك أعراض أولية شائعة يجب الانتباه إليها لأنها تشير إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك".

التهاب المفاصل الروماتويدى هو حالة طويلة الأمد تسبب الألم والتورم والتصلب فى المفاصل، حيث توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أنه إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدى، فإن جهاز المناعة لديك يرسل عن طريق الخطأ أجسامًا مضادة إلى بطانة المفاصل لتهاجم الأنسجة المحيطة بالمفصل.

من جانبها، قامت مجلة الجمعية البريطانية لأمراض الروماتيزم بنشر مجموعة من الأبحاث التى ترسم خريطة لرحلة الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدى، وكان العرض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الشعور بألم شديد يليه الصعوبات فى أداء الأنشطة اليومية.

وتوصى هيئة الخدمات الصحية البريطانية بضرورة زيارة الطبيب فى حال الشعور بأى أعراض من أجل الفحص البدنى والكشف على المفاصل للبحث عن أى تورم وتقييم مدى سهولة حركتها، ومن المهم وقتها التحدث عن كل الأعراض التى تشعر بها وليس فقط التى تعتقد أنها مهمة لأن ذلك سيساعد فى إجراء التشخيص الصحيح للحالة.

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدى ولكن هناك ما يمكن أن يساعد فى تقليل الالتهاب فى المفاصل وتخفيف الألم ومنع تلف المفاصل، وذلك عن طريق إجراء تغييرات على نمط حياتك، فقد تساعد النظم الغذائية النباتية الغنية بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات وقليلة الدهون المشبعة والصوديوم والأطعمة المصنعة فى تقليل الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدى.

- فوائد تمارين الإطالة لتخفيف آلام المفاصل الروماتويدى

يمكن أيضًا أن يقلل فقدان الوزن من شدة أعراض التهاب المفاصل عن طريق تخفيف الضغط الواقع عليها، وذلك من خلال إجراء بعد التمارين الرياضية، مثل تمارين الإطالة فهى واحدة من أفضل الطرق لتقليل الصلابة من خلال العمل على مرونة العضلات وهو ما يساهم بإدارة التهاب المفاصل والحد من الألم الناتج عنها.