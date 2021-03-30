شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب باطنية يوضح أفضل الطرق الطبيعية لحرق الدهون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، بممارسة الرياضة والحمية لمن يريد إنقاص الوزن وحرق الدهون بطريقة طبيعية آمنة.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنالماء الدافيء على الريق، والماء والليمون، وشاي الزنجبيل”، جميعها لا تؤدي لحرق الشحوم وفقدان الوزن”.
وأضاف د. عبدالله الذيابي أن الشيء الطبيعي الذي يحرق الدهون هي الحمية والرياضة.
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