إنفوجراف.. الإمارات تنتج لقاح "حياة- فاكس" لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات، الاثنين، عن بدء إنتاجها للقاح "حياة- فاكس" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتعاون مع الصين.

وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.



وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية بحضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين وذلك خلال حفل أقيم في أبوظبي.

وقد قامت كل من شركة "جي 42 للرعاية الصحية" و"سينوفارم سي إن بي جي" خلال العام الماضي بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة العربية بمشاركة أكثر من 43000 متطوع من أكثر من 125 جنسية.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من أهم المعلومات عن تصنيع هذا اللقاح في الإمارات..



