تبرعا من الصين.. 100 ألف جرعة لقاح ضد كورونا للفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم الفلسطينيون، الإثنين، 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم ضد كوفيد-19 تبرعا من الصين لتوسيع نطاق حملة تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن.

وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن أكثر من 69 ألف فلسطينيي تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن، وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين.





وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم.

وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريحها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.





وبعد وصول الشحنة الصينية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة.

وقالت لرويترز: "سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين".

وتعتزم السلطة الفلسطينية تطعيم 20% من الفلسطينيين باللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس.

ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في الحصول على لقاحات إضافية لتطعيم 60% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وسجلت السلطات الصحية 227808 حالات إصابة بكورونا و2511 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.