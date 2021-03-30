شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب التهابات الأذن عند الأطفال.. أبرزها نزلات البرد والحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التهابات الأذن من الأمراض شائعة الحدوث في الأطفال أكثر من البالغين وغالبًا ما تحدث عدوى الأذن بسبب عدوى بكتيرية، وعادة ما تحدث بعد إصابة طفلك بالتهاب الحلق أو الزكام أو أي عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب الشائعة لالتهابات الأذن وأعراضها وعلاجها، وفقاً لموقع "Healthtalk".

أسباب التهابات الأذن

يعد التهاب وعدوى الأذن الوسطى أكثر أنواع عدوى الأذن شيوعًا ويشار إليها طبيًا باسم التهاب الأذن الوسطى الحاد، وعادة ما تكون عدوى الأذن الوسطى قصيرة المدة، ولكنها مؤلمة، وغالبًا ما تظهر عند الرضع والأطفال الصغار ويحدث هذا بسبب تراكم السوائل خلف طبلة الأذن عند انسداد قناة استاكيوس.

تشمل العوامل المساهمة في تطور التهابات الأذن ما يلي:

-نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية

-الحساسية

-تراكم المخاط واللعاب أثناء التسنين

-اللحمية المصابة

-المهيجات الأخرى، بما في ذلك دخان التبغ غير المباشر

أعراض التهاب الأذن

قد لا يتمكن الأطفال الصغار والأطفال الصغار من إخبارك بأنهم يعانون من آلام في الأذن ، ولكن إليك بعض العلامات التي يجب البحث عنها:

- شد الأذن

-الحمى

-التهيج وتكرار البكاء

-نوم بدون راحة

-قلة الشهية

تظهر هذه الأعراض عادة بعد يومين إلى سبعة أيام من بدء الإصابة بالبرد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

علاج التهابات الأذن

العديد من التهابات الأذن ستشفى بدون علاج ومع ذلك ، فإن زيارة طبيب الأطفال الخاص بطفلك يمكن أن تساعد في تحديد شدة العدوى وتحديد العلاج بدلاً من المبالغة في وصف المضادات الحيوية لعدوى الأذن، قد ينصح العديد من الأطباء أولاً باتباع نهج المراقبة جنبًا إلى جنب مع مسكنات الألم لتخفيف ألم طفلك.

يمكنك أيضًا المساعدة في تقليل الانزعاج من خلال:

-وضع ضمادة دافئة على الأذن

-تشجيع الجسم على الحصول على قسط وافر من الراحة لمساعدة الجسم على مقاومة العدوى

-تقديم الكثير من السوائل للرضع والأطفال الصغار ؛ قد يساعد مضغ العلكة الأطفال الأكبر سنًا

-إذا استمرت عدوى الأذن لأكثر من ثلاثة أيام ، فقد يصف لك الطبيب مضادًا حيويًا.