صحة ورشاقة

300 ألف جرعة لقاح "سينوفارم" من الصين إلى إثيوبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، أن بلادها تتوقع تلقي شحنة تضم 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا، الثلاثاء.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الإثنين، عن تاديسي قولها في رسالة نصية: "إنه تبرع من حكومة (الصين) إلى حكومة (إثيوبيا)".

 

ويشار إلى أن لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس المستجد، يمكن نقله وتخزينه عند درجات تبريد عادية، مما يجعله مرشحا للدول النامية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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