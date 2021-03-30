الموافقة على أول علاج جيني.. «الخضيري» يزف بشرى سارة لمرضى السرطان

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
زف د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، بشرى سارة لمرضى السرطان، وذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج جيني يستهدف خلايا المايلوما المتعددة.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية US FDA الموافقة على أول علاج جيني يستهدف سرطان خلايا المايلوما المتعددة (وهي خلايا بلازما غير طبيعية – نوع من خلايا الدم البيضاء) تتراكم في نخاع العظام وتسبب ورم دموي في نخاع العظم (خلوي).
وتابع الخضيري: “هذه بشرى تضاف إلى ٣٧ علاج جيني مستحدث ضد السرطان منذ نجاح أبحاث العلاج الجيني عام2016”.
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