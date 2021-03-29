شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الأقصر يحصدون 9 جوائز في معرض مصر للعلوم والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد طلاب محافظة الأقصر 9 جوائز في معرض مصر للعلوم والهندسة، والذي أقامته وزارة التربية والتعليم عن بعد في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، حيث حصل الطالبان ستيفن عادل عطا يعقوب وعبدالرحمن خالد محمد محمود، على المركز الثاني على مستوى المعرض والمركز الأول في مجال العلوم الصحية والحيوية بمشروع الاهتمام بالأمومة، كما حصلت الطالبة جومانة عبدالناصر محمد على المركز الثاني على مستوى المعرض والمركز الأول في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية بمشروع المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه طلاب الدمج الموهوبين بالمرحلة الإعدادية وأثرها على الموهبة (دراسة ميدانية مطبقة في محافظة الأقصر) .

وتصدرت تعليم الأقصر المراكز الاولى في مجال (Translational Medical Science) بحصول الطالبتين آلاء أحمد بدير درويش ورويده محسن حسين أحمد بمشروع ابتسم يمكنك أن ترى، والمركز الأول في مجال الهندسة البيئية للطالبين كريم حمدي عبدالونيس التركي وأحمد سعيد السيد عبدالمقصود بمشروع نظام ألفا للتبريد والمركز الأول في مجال الأنظمة المدمجة للطالبة فاطمة مجدي حسن خليل بمشروع المهمة x، والمركز الأول في مجال الهندسة الميكانيكية للطالب محمد مجاهد عمر محمد بمشروع الصناعة عن بعد .

كما حصل الطالب أحمد هاشم عبدالله أحمد على المركز الثالث في مجال الكيمياء بمشروع منقي للمياه مضاد للبلاستيك .

يذكر أن الأقصر شاركت في المعرض النهائي على مستوى الجمهورية بعدد 15 مشروع بحث علمي وتصميم هندسي تأهل منها مشروعين للمنافسة على مستوى العالم بالمعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية .

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بجودة المشروعات المقدمة من الطلاب المشاركين والتي جميعها تعالج مشكلات واقعية وتسعى لوضع حلول ابتكارية لها، كما أوضح أن معرض الصعيد يتم اختيار ثلاثة مشروعات منه سنويا لتمثيل مصر في المعرض الدولي، وكان من نصيب الأقصر مشروعين منهما مما يؤكد على الجهد المبذول من الطلاب في البحث والابتكار وخاصة طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر .

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطلبة، مطالبا ببذل مزيد من الجهد مؤكدا على أن البحث العلمي هو أساس نهضة الأمم، كما قدم الشكر للقائمين على مشروع تنمية مهارات البحث العلمى بالتطوير التكنولوجى والمعلمين المشرفين على المشروعات.