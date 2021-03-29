أسبوعان إضافيان.. تمديد جديد للحجر الجزئي في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أيام قليلة من شهر رمضان، قررت المملكة المغربية تمديد العمل بالحجر الجُزئي في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين، يشمل حظر التجول بعد 9 ليلاً، والعديد من الإجراءات الأخرى.

وبحسب بيان رسمي، أصدرته الحُكومة المغربية، فإنه تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”، قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير / كانون الثاني 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداء من الثلاثاء التاسعة مساء.

وعللت الحكومة قرارها هذا بتطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.



وشملت الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة 8 مساء من كل يوم، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.





كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.

ويأتي هذا القرار في وقت تسود إرهاصات بفرض إجراءات أكثر تشدداً خلال شهر رمضان المبارك، الذي لم يتبق على حلوله أقل من أسبوعين.

وفي وقت سابق، حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، من دخول المملكة في موجة ثالثة لتفشي فيروس كورونا.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لفت العثماني إلى وجود ارتفاع نسبي في عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا.





وقال رئيس الحكومة المغربية إن عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش وصلت إلى 72 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مُعلقاً بالقول: ”هذا مؤشر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد موجة ثالثة لا قدر الله”.

ورغم مُضي المملكة بخُطى ثابتة في عملية التلقيح، إلا أنها لم تستطع بعد بلوغ مناعة للقطيع، إذ بلغ مجموع الملقحين إلى حدود الساعة 4.302.897 شخصا، فيما الذين أتموا تلقيحهم كاملاً، وتلقوا جرعاتهم الثانية، فيبلغون 3.455.603 فرداً.

من جهة أخرى، بلغ عدد الحالات النشطة ما مجموعه 3364 حالة إلى غاية مساء الإثنين.