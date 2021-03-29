شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج سلس البول.. ممارسة تمارين الحوض وارتداء ملابس داخلية ضد البلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلس البول هو تسرب لا إرادى للبول من المثانة وقد تكون هذه المشكلة محرجة وتؤثر على ملايين الأشخاص، حيث أنها أكثر شيوعًا لدى النساء فوق سن الثلاثين، ولكن كيف يمكن منع أو علاج سلس البول، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. أنواع سلس البول: 1- سلس البول الإجهادى

يحدث عند تسرب كمية صغيرة من البول نتيجة أن المثانة تحت الضغط، مثل ما يحدث عند السعال أو العطس أو الضحك أو عند ممارسة الرياضة.

2- سلس البول الإلحاحى

يحدث هذا النوع بسبب إفراط نشاط عضلات المثانة، حيث أنه عند الانقباض تسبب التبول اللا إرادى قبل أن يتحرك العقل للإشارة بذلك.

ويمكن أن يعانى الشخص من حالة هى مزيج من السلس الإجهادى مع الإلحاحى، وقتها من المهم أن يُشخص الطبيب الحالة جيدًا ويعرف النوع الذى تعانى منه عن طريق الأعراض، فعلى سبيل المثال يرتبط سلس البول الإجهادى بصحة عضلات قاع الحوض وقوتها حيث فى الغالب يصيب النساء فى أى مرحلة عمرية خاصة بعد سن الثلاثين ويزيد احتمال حدوثه مع تقدم العمر وتشمل أسبابه الحمل والولادة الطبيعية والسمنة ومرحلة ما بعد انقطاع الطمث، كما يؤثر على الرجال أيضًا.

- فيما يلى.. حلول للتغلب على سلس البول أو التخلص منه نهائيًا:

1- استشارة الطبيب المتخصص على الفور هى بداية الطريق لعلاج الحالة خاصة مع تكرارها.

2- استخدام ملابس داخلية قطنية وماصة للبلل.

3- ممارسة تمارين تقوية قاع الحوض يوميًا.

من المهم، ملاحظة نتائج تلك الخطوات بعد بضعة أشهر والاستمرار عليها خاصة إذا كانت هناك نتائج إيجابية فى تخفيف أعراض سلس البول.