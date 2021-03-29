شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات قبل اختبار كورونا.. لا تأكل لمدة ساعتين واشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب الأخذ فى الاعتبار عدة إجراءات قبل التوجه لإجراء الاختبار الخاص للكشف عن إصابتك بفيروس كورونا من عدمه، وبالرغم من أن هذه الإجراءات بسيطة إلا أنها مهمة جدًا، حيث تؤثر هذه الإجراءات على نتائج التحليل أو المسحة التى ستقوم بها، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- ما الذى يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله قبل إجراء اختبار كورونا؟

1- قد يحتاج البعض إلى العزلة فى المنزل قبل إجراء الاختبار فى أى مركز طبى.

2- ارتداء قناع الوجه مهم جدًا للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

3- قبل إجراء الاختبار، يوصى بتجنب تناول الطعام لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل.

4- يمكنك شرب الماء فقط خلال الفترة الزمنية المحددة للامتناع عن الطعام لتجنب أى شيء قد يؤثر على نتائج الاختبار.

3 أنواع مختلفة من اختبارات كورونا:

1- الاختبار السريع أو اختبار المستضد وسيلة سريعة ورخيصة لاكتشاف الفيروس يتم استخدامها على نطاق واسع في الأماكن العامة، مثل المطارات.

2- الاختبار الجزيئى: يعتبر اختبارا دقيقا وفعالا للكشف عن كورونا عن طريق مقدم الرعاية الصحية الذى يجمع المخاط من أنفك وحنجرتك باستخدام مسحة.

3-اختبار الأجسام المضادة أو الدم الذى يبحث عن الأجسام المضادة المحتملة التى تحمى جهاز المناعة لديك من فيروس كورونا.

ووفقًا لمسئولى الصحة العامة فإن هناك إليك قائمة بأعراض كورونا التى تشير إلى أنه يجب عليك إجراء اختبار كوفيد 19، للتأكد ما غذا كنت قد أصابت بالفيروس من عدمه.

1- حمى وقشعريرة

2- سعال شديد ومستمر

3- فقدان حاسة الشم أو التذوق

4- صداع مستمر

5- ضيق أو صعوبة فى التنفس

6- إعياء وتعب

7- إسهال

8- الغثيان أو القيء

9- آلام العضلات والمفاصل

10- التهاب الحلق

11- احتقان أو سيلان الأنف