شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر العمل من المنزل على عينيك؟.. تعرف على طرق لتفادى الإجهاد البصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون من التحديق في الشاشة لفترة طويلة أثناء العمل من المنزل خلال جائحة كورونا، وقالت إن العمل أمام الكمبيوتر لفترة طويلة قد يؤدي إلى إجهاد العين، وتشمل الأعراض رؤية ضبابية وصداع وتعب وجفاف العينين.

وبحسب موقع "هيلث داي" فإن الجلوس أمام الشاشة يقلل من قدرة العين على الرمش، والرمش يحافظ على ترطيب سطح العين وهو مما يسبب الجفاف وأعراض اجهاد العين عند النظر للشاشات ويمكن أن تتسبب القراءة الطويلة أو الكتابة أو العمل القريب المكثف في إجهاد العين أيضًا.

وقالت الدكتورة ديانا سدرومريدج، المتحدثة الإكلينيكية باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO): "الخبر السار هو أن النظر إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي لفترات طويلة من الوقت لن يسبب ضررًا دائمًا".

وأضافت: "كما شهدنا جميعًا ، فإن التحديق في الشاشة لفترة طويلة يمكن أن يسبب بعض الأعراض ولكن هناك بعض التغييرات البسيطة التي يمكنك إجراؤها لتخفيف الانزعاج".

-خذ فترات راحة منتظمة للعين

-يجب أن تجلس على بعد 45 إلى 63 سم من شاشة الكمبيوتر

-اضبط سطوع الشاشة والتباين بحيث تشعر بالراحة.

-ضع الشاشة بحيث تنظر عيناك قليلاً إلى الأسفل ، وليس للأمام أو لأعلى.

-تساعد قطرات العين "الدموع الاصطناعية" في الحفاظ على رطوبة عينيك وتخفيف الانزعاج الناتج عن جفاف العين.

-إذا كنت تواجه مشكلة في رؤية شاشتك ، فاسأل طبيبك عن نظارات الكمبيوتر ذات العدسات التقدمية المصممة خصيصًا للتركيز على شاشات الكمبيوتر.

-لا تهتم بالنظارات التي تحجب الضوء الأزرق لأنه لا يوجد دليل علمي على أن الضوء الأزرق القادم من شاشة الكمبيوتر يسبب إجهاد العين.