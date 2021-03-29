الرئيس الروسي يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس «كورونا»

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس «كورونا» المستجد وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف.



وأضاف بوتين وفق وكالة «إنترفاكس» للأنباء اليوم (الأحد)، نقلاً عن تصريحات بثها التلفزيون الذي تلقى لقاحاً روسياً للوقاية من المرض هذا الأسبوع، أن الأثر الجانبي الوحيد الذي شعر به كان ألماً خفيفاً في عضلاته في الصباح التالي لتلقي اللقاح وشعوراً بعدم الارتياح في موضع الحقن.

وأعلنت روسيا اليوم عن تسجيل 9088 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بينها 1878 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و519832 حالة.

وذكر فريق العمل الحكومي المعنيّ بمواجهة الفيروس أنه تم تسجيل 336 وفاة مؤكدة بـ«كوفيد - 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات بـ«كورونا» في روسيا إلى 97740.