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شركة «جلفار» تبرم اتفاقاً لإنتاج لقاحات «سينوفارم»

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» التي يقع مقرها الرئيسي في رأس الخيمة أنها ابرمت اتفاقاً مع شركة «جي 42 لتجارة الأدوية»، التابعة لمجموعة «جي 42» للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أبوظبي لإنتاج لقاحات صينية مُضادة لفيروس «» المُستجَد والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19».

 

وبحسب إفصاح الشركة اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الشركة ستنتج اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم» التابعة للحكومة الصينية.

 

وأضافت «جلفار» في إفصاحها أنها تتوقع أن تبدأ الإنتاج التجاري للقاحات «سينوفارم» في أبريل 2021.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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