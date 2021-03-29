أبوظبي تستضيف مؤتمر صحة الدولي لطب الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مؤتمر صحة الدولي الـ15 لطب الأطفال الذي يعد واحداً من أكبر المؤتمرات في هذا المجال بالمنطقة.

وجمع المؤتمر على مدى 3 أيام 55 خبيراً عالمياً من أفضل المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط .



وانضم إلى المتحدثين البارزين في المؤتمر 50 باحثاً شاباً من دولة الإمارات مع أكثر من 2000 مشارك من 25 دولة لتقديم أحدث المحاضرات والجلسات التفاعلية ودراسات الحالة والعروض التوضيحية وورش العمل العملية والعروض التقديمية التي تشجع على تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات.





وركزت نسخة هذا العام من المؤتمر على التطورات الحديثة والاتجاهات الناشئة في تشخيص وإدارة المشكلات الشائعة في طب الأطفال العام مثل السمنة وجميع التخصصات الفرعية للأطفال مثل أمراض الدم والأورام، والغدد الصماء وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب وغيرها الكثير.

كما استعرضت جلسة مخصصة آخر المعلومات المتعلقة بتأثير "كوفيد –19" على الأطفال وأفضل العلاجات المتاحة للذين يصابون منهم بمضاعفات الفيروس إلى جانب معالجة الآثار النفسية للعدوى واللقاحات.





ترأس فعاليات المؤتمر العملي - الذي أقيم عن بعد - الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مجموعة "صحة"، بالاشتراك مع الدكتور جمال الجعبة رئيس قسم طب الأطفال والشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية والدكتور وليد قبلان رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى توام.

وقال الدكتور جمال الجعبة، أحد المشاركين بالمؤتمر، إنه على الرغم من المرونة التي يتمتع بها الأطفال في مواجهة العدوى فإنه لا يمكننا التقليل من أثر الجائحة على صحتهم النفسية والعامة فقد تعرضوا للعديد من التغييرات المفاجئة في حياتهم والتي تتطلب منا أن نكون أكثر يقظة ونبذل قصارى جهدنا للحد من تأثير الجائحة على نفسيات الشباب.





وعقد "مؤتمر صحة الدولي الخامس عشر لطب الأطفال" بالشراكة مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا ومستشفى "جريت أورموند ستريت" للأطفال في لندن والمركز الطبي لمستشفى سينسيناتي للأطفال في أوهايو ومستشفى "نيشن وايد تشيلدرن كولومبوس"في أوهايو و"مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس وكلية الطب بجامعة مينيسوتا ومستشفى بوسطن للأطفال.