مواضيع شيقة للنقاش مع الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 04:42 مساءً - يعد البدء بمواضيع ومناقشتها مع الأطفال أمراً ضرورياً ويوصَى بها أثناء وجودهم في المدرسة. على أن تكون حول موضوع معين، تدعمها الحقائق والآراء المستنيرة. حيث يساعد النقاش في فهم الطفل وكشف مقدرته على طرح إثباتاته بشكل واضح ومقنع، فهو يحسن التفكير النقدي، ويعزز الثقة بالنفس ويقوي مهارات التحدث والاستماع ويساعد على تنظيم الأفكار، وفيما يلي بعض المواضيع للنقاش. التي يطرجها د. محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي.

د. محمد بن جرش

1. هل يمكننا استبدال أجهزة كمبيوتر بالمعلمين؟

بديل أجهزة الكمبيوتر

هذا موضوع مثير للاهتمام من شأنه أن يصنع العجائب للأطفال في المدرسة، وهذا السؤال وثيق الصلة بعصرنا الرقمي، مع التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وسيظهر تفكير الأطفال حيال ما يدور حولهم.

2. هل استكشاف الفضاء مهم حقاً؟

اكتشاف الفضاء

سيكون للأطفال وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع. فهناك العديد من المشاكل في العالم حالياً، والتي تحتاج إلى وقت واهتمام حتى يتم إصلاحها بشكل صحيح، كان استكشاف الفضاء هو السبب الرئيسي وراء تحقيقنا للعديد من التطورات التكنولوجية اليوم.

3. هل حدائق الحيوان مفيدة للحيوانات بأي شكل من الأشكال؟

حدائق الحيوانات

سيساعد هذا الموضوع الأطفال على استكشاف وجهات نظرهم حول حرية الحيوانات. وقد يختلفون مع بعضهم في وجهات نظرهم؛ لأن بعضهم لا يمانع أن تكون الحيوانات تحفة ينظرون إليها متى يشاؤون.

4. ما هي الحاجة إلى الألعاب الأولمبية؟

الألعاب الأولمبية

تعتبر الألعاب الأولمبية واحدة من أكبر الأحداث الرياضية حيث يجتمع الرياضيون من جميع البلدان في أجواء تنافسية، لكنها تقوي الروابط بينهم، ومع ذلك فإن الأموال التي يتم صرفها في هذا الحدث، تكون لها فائدة أكبر في العديد من القضايا العالمية الأخرى التي نعاني منها اليوم. من المؤكد أن الأطفال سيخرجون ببعض النقاط المثيرة المهتمة بهذا الموضوع.

5. هل هناك حاجة لتغيير سن التصويت؟

سن التصويت

في عصر التكنولوجيا، أصبح المراهقون أكثر فهماً لما يدور حولهم، وتأكد أن أحدهم سيجادل بأن تقليص السن سيسمح لمزيد من الشباب باختيار القادة الذين يريدون، وقد يقول آخرون إن العمر الحالي مناسب، لأن التصويت يستدعي النضج.

6 هل يجب أن تتحول ساعات المدرسة إلى وقت متأخر من اليوم؟

التدريس الليلي

هذا موضوع آخر سيحبه الأطفال وسيكون مفضلاً تماماً للمناقشة. هناك الكثير من وجهات النظر التي يجب تناولها في هذا الموضوع، حيث سينتقل التركيز من الطلاب إلى موظفي المدرسة أيضاً. وهنا ستصطدم أنماط حياة الأطفال والبالغين، مما يخلق صراعاً في النقاش.

7. هل هناك حاجة لتناول الوجبات السريعة في كافيتيريا المدرسة؟

الوجبات السريعة

أن تكون سليماً صحياً أمر ضروري في يومنا هذا وفي عصرنا. مع ارتفاع مؤشرات السمنة في جميع أنحاء البلاد، تعرضت الوجبات السريعة للرفض لكونها السبب وراء الإحصاءات الصحية السيئة لدى الأطفال. لكن هل الطعام هو المشكلة أم الأطفال أنفسهم؟ سيظهر نقاش بين حرية الاختيار، وتقييد عنصر ما من أجل صحة أفضل قريباً.

8. إذا أخطأ الطفل فهل يجب معاقبة الوالدين عليه؟

العقاب

يمكن أن يصبح هذا الموضوع معقداً في النقاش، وقد يواجه الأطفال صعوبة في التعامل معه. هناك حالات ينتهي فيها خطأ الطفل بلوم يجب أن يتحمله الوالدان. من ناحية أخرى، إذا كان الطفل واعياً بأنه تعلم الصحيح من والديه، وفي حال كان صادقاً مع نفسه، سيتحمل هو اللوم.

9. هل يجب عليك توفير مخصصاتك، التي تأخذها من والديك، أو إنفاقها بالكامل؟

توفير

مصروف الجيب أو بدل صغير هو ما يسمح للأطفال باستكشاف جوانب أخرى من الحياة في سن مبكرة. بينما يميل الآباء إلى توفير كل شيء لهم، فإن النقطة الأساسية في البدل هي تعليم الطفل عادة الادخار وفهم الاقتصاد بشكل أفضل. ومع ذلك، قد يفضل الأطفال النظر إلى البدل كهدية مؤقتة وإنفاقه بالطرق التي يختارونها.

10. هل يحتاج الأطفال إلى الخصوصية في حياتهم؟

خصوصية

يحب المراهقون المشاركة في هذا النقاش، نظراً لأن هذا هو العمر الذي يبدأ فيه معظم الأطفال في التمرد للتعبير عن استقلالهم. ومع ذلك، فإن المراهقين هم أيضاً في منعطف شديد الضعف في حياتهم، ويجب على الآباء أن يكونوا على دراية بأنشطتهم من أجل توجيههم وتقديم المشورة لهم.

11. هل يمكن أن يتحول استخدام Facebook إلى إدمان؟

إدمان الفيس بوك

وسائل التواصل الاجتماعي هي الطريقة التي يرتبط بها عالم اليوم ببعضه البعض. لا عجب في أننا ما زلنا نرى أطفالاً ملتصقين بهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر طوال الوقت. يمكن في هذا النقاش الاستفادة من الإحصاءات لدعم فكرة الإدمان وتخفيفه لمحاولة جعله فائدة في المجتمع.

12. هل من الضروري فرض زي موحد لأطفال المدارس؟

زي مدرسي

يكره جميع الأطفال تقريباً ارتداء الزي الرسمي ويحبون المجيء إلى المدرسة بملابس مدنية. لذلك، إذا تمكن الطفل من تحقيق الانضباط والاتزان من خلال الزي الرسمي، فيمكنه الموافقة عليه.

13. هل يجب السماح للأطفال بتشغيل ألعاب الفيديو؟

ألعاب الفيديو

مع ظهور الأجهزة الرقمية، اتخذت ألعاب الفيديو قفزة مختلفة تماماً إلى الأمام. لا يمكن للمرء أن يتجاهل تنوع وسائل الترفيه والتعلم التي تقدمها الألعاب. ومع ذلك، فإن النقاش يعرض ضرورة فرض السيطرة على الألعاب.

14. هل الناس موجودون حتى بعد موتهم؟

موت عزيز

يواجه العديد من الأطفال صعوبة في فهم مفهوم الموت والتصالح مع فقدان أحد الأحباء. إن مفهوم الأشباح أو الآخرة هو مفهوم حساس. قد يثبت الأطفال العقلانيون بشكل لا يصدق أنهم أقوياء في هذا الصدد، ويثيرون نقاطاً متجذرة بعمق في العلم.

15. هل من الضروري إعطاء الأطفال واجبات منزلية؟

واجبات منزلية

أصبحت الحياة خارج المدرسة أكثر أهمية وهي ضرورية جداً لتزويد الأطفال بتطور شامل. قد يكون الواجب المنزلي عائقاً .. النقاش يعطي إمكانية وجود بدائل للواجبات المنزلية بطريقة رائعة.

16. هل يجب جعل تبني حيوان أليف إلزامياً لكل منزل؟

تبني الحيوانات

في حين أن العديد من العائلات تميل إلى امتلاك كلب في المنزل، فإن بعض العائلات مصرة للغاية على موقفها المتمثل في إبقاء منازلهم خالية من الحيوانات الأليفة. سيكون إشراك الأطفال وآرائهم طريقة رائعة لرؤية طريقة تفكير مختلفة أيضاً.