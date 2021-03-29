هل انخفاض السكر بالدم يؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية؟.. استشاري يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، من عدم علاج انخفاض نسبة السكر بالدم.
وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن عدم سرعة علاج الانخفاض الشديد في السكر بالدم، قد يؤدي إلى الإصابة بجلطة دماغية.
تجدر الإشارة إلى أن معدل السكر بالدم قبل تناول الطعام بين 72-99 ملليغرام/ديسيلتر للأشخاص الغير مرضى بالسكري، أما المرضى بالسكري فيكون بين 80-130 ملليغرام/ديسيلتر.
أما بعد ساعة من تناول الطعام، فيكون أقل من 140 ملليغرام/ديسيلتر، ولمرضى السكري يكون أقل من 180 ملليغرام/ديسيلتر.
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