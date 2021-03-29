زيادة قياسية في إصابات كورونا بالهند.. الأعلى منذ 5 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الهند أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 5 أشهر، الإثنين، مدفوعة بزيادة الحالات في ولاية ماهاراشترا، أغنى ولايات البلاد.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 68020 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، وهذه أعلى قفزة يومية منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً لإحصاءات "رويترز".

وأعلنت الهند عن ارتفاعات كبيرة في الإصابات، فوق مستوى 60 ألف حالة، على مدى 3 أيام متتالية، لكن ارتفاع اليوم الإثنين يظل أقل منه وقت ذروة انتشار المرض في سبتمبر/أيلول عندما تجاوزت الإصابات 90 ألفاً يومياً.

وتخطى العدد الإجمالي للحالات منذ بدء الجائحة 12 مليوناً مما يجعل الهند ثالث أكثر دول العالم نكبة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبلغت الوفيات بسبب الفيروس، الإثنين، 291 ليصل الإجمالي إلى 161843 وفاة.