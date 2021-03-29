35 وفاة و696 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ليبيا، الإثنين، تسجيل 696 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة، وشفاء 918 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 212 إصابة و681 حالة شفاء، و23 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 157 ألفاً و545 شخصاً، بينهم 9 آلاف و10 حالات نشطة، ووفاة 2653 شخصاً.





وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يومياً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية إيجابية لفيروس كورونا.