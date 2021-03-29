شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف آلية شعور الأسنان بالألم عند تناول مشروبات باردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق دولي من العلماء السبب الذي يجعل الأسنان تشعر بالبرودة، مما يسبب الألم عند تناول أي مشروبات باردة، وقال الباحثون أن قناة أيونية تسمى TRPC5 تعمل كمستشعر للبرودة الجزيئية في الأسنان ويمكن أن تكون بمثابة هدف دوائي جديد لعلاج آلام الأسنان.

وقال الفريق البحثي، في الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، إنه في كل من الفئران والبشر، تحتوي خلايا الأسنان التي تسمى الخلايا المولدة للعاج على بروتينات حساسة للبرد تكتشف انخفاض درجات الحرارة ويمكن أن تؤدي الإشارات الصادرة عن هذه الخلايا في النهاية إلى حدوث الألم في الدماغ.

وقال ديفيد كلافام، نائب الرئيس والمسؤول العلمي الأول في معهد هوارد هيوز الطبي الأمريكي: "إنه نوع فريد من الألم يشعر به الأشخاص الذين يعانون من تسوس الأسنان عند تناول المشروبات الباردة".

وقالت عالمة الفيزيولوجيا الكهربية كاثرينا زيمرمان، التي قادت الدراسة في جامعة فريدريش ألكسندر إرلانجن نورنبرج في ألمانيا، إن المكون الرئيسي في زيت القرنفل، والذي تم استخدامه لعدة قرون في طب الأسنان، يحتوي على مادة كيميائية تمنع بروتين "مستشعر البرودة".

وأوضحت زيمرمان إن تطوير الأدوية التي تستهدف هذا المستشعر بشكل أكثر تحديدًا يمكن أن يقضي على حساسية الأسنان تجاه البرودة بمجرد أن يكون لديك جزيء لاستهدافه.

يعاني ما يقرب من 2.4 مليار شخص - حوالي ثلث سكان العالم - من تجاويف غير معالجة في الأسنان الدائمة، والتي يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا ، بما في ذلك حساسية البرودة الشديد.