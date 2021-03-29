صحة ورشاقة

دراسة تكشف آلية شعور الأسنان بالألم عند تناول مشروبات باردة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف آلية شعور الأسنان بالألم عند تناول مشروبات باردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق دولي من العلماء السبب الذي يجعل الأسنان تشعر بالبرودة، مما يسبب الألم عند تناول أي مشروبات باردة، وقال الباحثون أن قناة أيونية تسمى TRPC5 تعمل كمستشعر للبرودة الجزيئية في الأسنان ويمكن أن تكون بمثابة هدف دوائي جديد لعلاج آلام الأسنان.

Screenshot 2021-03-29 115913

وقال الفريق البحثي، في الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، إنه في كل من الفئران والبشر، تحتوي خلايا الأسنان التي تسمى الخلايا المولدة للعاج على بروتينات حساسة للبرد تكتشف انخفاض درجات الحرارة ويمكن أن تؤدي الإشارات الصادرة عن هذه الخلايا في النهاية إلى حدوث الألم في الدماغ.

وقال ديفيد كلافام، نائب الرئيس والمسؤول العلمي الأول في معهد هوارد هيوز الطبي الأمريكي: "إنه نوع فريد من الألم يشعر به الأشخاص الذين يعانون من تسوس الأسنان عند تناول المشروبات الباردة".

وقالت عالمة الفيزيولوجيا الكهربية كاثرينا زيمرمان، التي قادت الدراسة في جامعة فريدريش ألكسندر إرلانجن نورنبرج في ألمانيا، إن المكون الرئيسي في زيت القرنفل، والذي تم استخدامه لعدة قرون في طب الأسنان، يحتوي على مادة كيميائية تمنع بروتين "مستشعر البرودة".

Screenshot 2021-03-29 115853

وأوضحت زيمرمان إن تطوير الأدوية التي تستهدف هذا المستشعر بشكل أكثر تحديدًا يمكن أن يقضي على حساسية الأسنان تجاه البرودة بمجرد أن يكون لديك جزيء لاستهدافه.

0d1d700815.jpg

 يعاني ما يقرب من 2.4 مليار شخص - حوالي ثلث سكان العالم - من تجاويف غير معالجة في الأسنان الدائمة، والتي يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا ، بما في ذلك حساسية البرودة الشديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا