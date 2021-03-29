حمية الـ"كورن فليكس".. 10 فوائد صحية مبهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمتع رقائق الذرة "كورن فليكس" بمذاق رائع بجانب كونها غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة؛ لذا تعد خيارا مثاليا لمتبعي الحمية الغذائية.

ويتم تحضير "كورن فليكس" المحبب لدى الكثير باستخدام رقائق الذرة التي يتم تحميصها ثم تعبئتها، وعادة ما نتناولها مع الحليب الساخن أو البارد.



بخلاف تناول رقائق الذرة مع الحليب على الإفطار، يمكن تناولها كوجبة خفيفة باعتبار أن دمجها في نظامك الغذائي اليومي خطوة مهمة.





تعد رقائق الذرة خيارا مثاليا لمن هم في رحلة إنقاص الوزن ويبحثون عن بعض الأطعمة الغذائية الصحية التي تساعد على فقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة.

ومن المنطقي أن يؤدي تناول كورن فليكس إلى تقليص الوزن، إذ يحتوي الكوب الواحد على 100 سعر حراري فقط، ولا يحتوي على دهون بجانب 3 جرامات فقط من السكر.



ورغم أن رقائق الذرة صحية فإنها ليست بديلاً عن أي وجبة عادية، لذا ينصح اختصاصو التغذية الأشخاص الذين يخضعون لأي علاج طبي باستشارة الطبيب الخاص قبل جعلها وجبة الإفطار.



أيضاً نصح اختصاصو التغذية بمراعاة أن رقائق الذرة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لذا يجب ألا يتناولها مرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

فوائد "كورن فليكس" الصحية





عند اختيار رقائق الذرة لوجبة الإفطار فهذا ليس اعترافاً بمذاقها اللذيذ فحسب، وإنما إدراكاً لفوائدها الصحية المتعدة، ومنها:

1- يغذي الجسم

رقائق الذرة مليئة بالألياف الغذائية والبروتينات والكربوهيدرات، وكلها ضرورية لحياة صحية، كما أنها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد و"فيتامين ج" و"فيتامين ب 6"، و"فيتامين ب 2"، و"فيتامين ب 1"، و"فيتامين أ" وحمض الفوليك و"فيتامين د" و"فيتامين ب 12".

2- إنقاص الوزن



رقائق الذرة ليست عالية جداً في السعرات الحرارية منا أنها وجبة مشبعة، فإن تناول وعاء من رقائق الذرة والحليب في الصباح يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، ما يمنعك من النهم بين الوجبات.

ولإنقاص الوزن بسرعة، تجنب إضافة السكر إلى وعاء رقائق الذرة، وبدلاً من ذلك يمكنك إضافة بعض الفواكه الطازجة إليها والاستمتاع بها، أيضًا يمكنك إضافة الفواكه الجافة المقطعة مثل اللوز والفستق والزبيب إلى الوعاء.



3- جيد للجهاز الهضمي

تحتوي رقائق الذرة على كمية عالية من الألياف الموجودة فيها التي تعتبر كبيرة بالنسبة للجهاز الهضمي، ويساعد تناولها في منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الشائعة الأخرى.





4- خفض الكوليسترول



تعتبر رقائق الذرة المقشرة أكثر صحة من أي وجبة دهنية أخرى يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم، لذا يعتبر الكورن فليكس والحليب خياراً رائعاً للإفطار لمن يعانون من أمراض القلب لأنه خفيف جداً وصحي.

5- وجبة غنية بالبروتين

يعد الحليب ورقائق الذرة وجبة صحية للغاية غنية بالبروتين، وهو أمر ضروري لجسم نشط طوال اليوم.

وتساعدك البروتينات على تحسين المناعة وتنظيم الهرمونات وكذلك إصلاح أنسجة الجسم، ويمكن أن تؤدي إضافة اللوز إلى وعاء رقائق الذرة إلى زيادة تناول البروتين.





6- يحسن صحة العين

تحتوي رقائق الذرة على "فيتامين أ" والنياسين و"فيتامين ب" و"فيتامين ب 12" واللوتين وجميع هذه العناصر الغذائية مفيدة للغاية لصحة عينيك.

7- جيد لصحة الرئة

تحتوي الذرة على الكاروتينات الموجودة فيها والتي تعرف باسم "بيتا كريبتوكسانثين"، ويُعتقد أنه يعزز صحة الرئتين، كما يساعد استهلاك رقائق الكورن فليكس في الوقاية من سرطان الرئة أيضا.

8- تكوين خلايا جديدة

إذا كنت حاملاً، فيجب أن تتناولي رقائق الذرة على الإفطار، إذ تحتوي على حمض الفوليك وهو مفيد في تكوين خلايا جديدة، ويمنع كذلك أي عيوب خلقية.





9- يحسن محتوى الحديد

يحتاج جسمنا إلى كمية جيدة من محتوى الحديد يومياً، العنصر الأساسي في الهيموجلوبين، ويساعدك اتباع نظام غذائي غني بالحديد في الحصول على مستويات صحية في الدم.

10- إحساس الشبع

تحتوي رقائق الذرة على ألياف غذائية تقدر بـ1 جرام لكل وجبة، ورغم أنها أقل من الموجودة في دقيق الشوفان التي تحتوي على 2 جرام لكل نصف كوب، وفقاً للحقائق الغذائية التي وضعتها وزارة الزراعة الأمريكية، فإنها تعطي إحساساً بالشبع لفترة جيدة.



