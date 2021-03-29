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دراسة: جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك تحقق استجابة مناعية قوية للمصابين بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك "Sputnik V" تحفز استجابة مناعية قوية لدى الأفراد المصابين سابقًا بفيروس ، وكذلك فإن هذه الاستجابة المناعية أعلى من تلك التي تم الوصول إليها بعد جرعتين من اللقاح في الأفراد الذين لم يتعرضوا من قبل للفيروس، وفقاً لموقع "نيوز ميديكال".

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تأثير المناعة على نتائج التطعيم
 

ومع توفر نتائج الأبحاث المناعية على مرضى كورونا المتعافين، وجد الباحثون أن المناعة تستمر لأشهر بعد الإصابة وقد أثار هذا السؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لجرعتين من لقاح كورونا مع المتعافين من كورونا أم جرعة واحدة.

وتهدف الدراسة الحالية إلى فحص استجابة الجسم المضاد للقاح Sputnik V في مجموعة من الأفراد المصابين بالفيروس مقارنة بمجموعة غير مصابة.

وتألف المشاركون في الدراسة من متطوعين من العاملين في الرعاية الصحية الذين تلقوا اللقاح بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021، وقام الباحثون بفحص حالة الجسم المضاد للجلوبيولين المناعي G (IgG) بعد التطعيم.

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و يشير هذا إلى أن جرعة واحدة من اللقاح في هذه المجموعة تفي بوظيفة الجرعة المعززة، مما ينتج عنها مناعة ثانوية وليست أولية.

وقال الباحثون: "في سياق الوصول المحدود إلى لقاحات كورونا تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أنه في الأفراد الذين تعرضوا سابقًا للفيروس، فإن الجرعة الأولى من SPUTNIK V تحقق استجابة مناعية قوية مماثلة أو حتى أعلى من تلك التي تم الوصول إليها بعد جرعتين في الأفراد دون التعرض السابق للإصابة بالفيروس".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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