شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. احذر من القهوة واللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل الناس إلى تناول الطعام بطريقة غير سليمة، وقد يؤدي تناول القليل من الوجبات أو تخطي الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام، وقد ينتهي بنا الأمر إلى الانغماس في وجبة خفيفة عالية السعرات الحرارية، وذلك لأن جهازك الهضمي يمكن أن يصبح أكثر حساسية لأنواع معينة من الأطعمة، وفى التقرير التالي نرصد الأطعمة التي لا يجب تناولها عندما تكون جائعًا للغاية، حسبما نشر في موقع boldsky

الأفوكادو

تساعد الفاكهة الخضراء على خفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم نسبة السكر في الدم، إلا أن تناوله قد يصيبك بالانتفاخ وآلام بالمعدة.

الخضروات النيئة

تعتبر الخضروات النيئة مفيدة بشكل طبيعي لصحتك العامة ومع ذلك، يجب تجنب الخضروات النيئة على معدة فارغة تمامًا، حيث يمكن أن تجعلك تشعر بالامتلاء وقد تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.



الخضار النيئة

الفاكهة

تناول كمية كبيرة من الفاكهة يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم فجأة ثم يجعلك تشعر بالتعب والجوع مرة أخرى.



الفاكهة

اللحوم الحمراء

غنية بالبروتين، مما يعني أن أجسامنا تستغرق وقتًا طويلاً لهضمها، يؤدي تناول اللحوم الحمراء على معدة فارغة إلى زيادة عمل الجسم (تكسير البروتينات) ، مما يؤدي إلى ضيق في المعدة.



اللحوم الحمراء

القهوة

شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى إفراز الجسم لحمض الهيدروكلوريك داخل الجهاز الهضمي، مما يزيد من الحموضة ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.