شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى إنفصال الشبكية؟.. وما هى علامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث انفصال الشبكية عندما تتقشر الشبكية أو تنفصل عن الطبقة الأساسية من النسيج الداعم في الجزء الخلفي من العين، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن شبكية العين هي طبقة رقيقة من الخلايا العصبية الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، في البداية قد يؤثر الانفصال على جزء صغير فقط من الشبكية ، ولكن بدون علاج قد تتقشر الشبكية بأكملها ، وستفقد العين الرؤية.

الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد ، والذين يعانون من مرض السكري، والمرضى الذين خضعوا لجراحة إعتام عدسة العين المعقدة، وأي شخص تلقى ضربة في العين هم جميعًا أكثر عرضة لهذه الحالة.

ومن أعراض الاصابة بانفصال الشبكية

1: ومضات قصيرة مفاجئة من الضوء خارج الجزء المركزي من رؤيتهم ، أو الرؤية المحيطية، من المرجح أن تحدث الومضات عندما تتحرك العين.

2:زيادة كبيرة في عدد العوامات، أجزاء من الحطام في العين تجعلنا نرى الأشياء تطفو أمامنا، عادةً مثل خيوط صغيرة من الفقاعات أو القضبان الشفافة التي تتبع مجال رؤيتنا بينما تدور أعيننا.

3: قد يرون ما يشبه حلقة من الشعر أو عوامات على الجانب المحيطي للرؤية.

4:شعور بثقل في العين.

5:إحساس بأن ستارة شفافة تنزل فوق مجال الرؤية.

6:تبدأ الخطوط المستقيمة في الظهور بشكل منحني.





هناك ثلاثة أنواع من انفصال الشبكية:

1:انفصال الشبكية الناجم عن الإصابة هو كسر أو تمزق أو ثقب في شبكية العين. يسمح هذا الثقب للسائل بالمرور من الفضاء الزجاجي إلى الفضاء تحت الشبكية بين الشبكية الحسية وظهارة الشبكية الصباغية. الظهارة الصباغية هي طبقة الخلايا المصطبغة خارج الشبكية الحسية العصبية.

2: انفصال الشبكية الثانوي او انفصال الشبكية النضحي أو انفصال الشبكية المصلي، يحدث عندما يتسبب الالتهاب أو التشوهات الوعائية أو الإصابة في تراكم السوائل تحت الشبكية. لا يوجد ثقب أو كسر أو تمزق.

3:يحدث انفصال الشبكية الجراحي عندما تتسبب الإصابة أو الالتهاب أو الأوعية الدموية الحديثة في سحب الأنسجة الليفية الوعائية للشبكية الحسية من الظهارة الصباغية للشبكية.