أسباب فطريات الفم عند الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 12:37 مساءً - فطريات الفم عدوي شائعة جدا بين الأطفال ترجع للكثير من الأسباب ويظهر على الطفل الكثير من العلامات التي تشير بمرض القلاع الفموي فهذا المرض يصيب الكثير من الأشخاص ولكنه أكثر شيوعاً بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر وفي البالغين الأكبر سناً .

ألتقت الخليج 365 نت بدكتورة الأسنان سارة التيجاني لتخبرنا عن أسباب فطريات الفم للرضع .

علامات فطريات الفم للرضع

فطريات الفم

يظهر على الطفل المصاب بمرض القلاع تشقق في الجلد في زوايا الفم أو بقع بيضاء على الشفاه أو اللسان أو داخل الخدين تشبه إلى حد ما الجبن القريش ولكن لا يمكن محوها.

لا يرضع بعض الأطفال بشكل جيد أو لا يشعرون بالراحة عند المص لأن فمهم يؤلمهم؛ ولكن العديد من الأطفال لا يشعرون بأي ألم أو انزعاج.

أسباب فطريات الفم للرضع

أسباب فطريات الفم

يحدث مرض القلاع الفموي بسبب فرط نمو الخميرة (نوع من الفطريات) تسمى المبيضات البيضاء .

معظم الناس (بما في ذلك الرضع) لديهم فطريات في أفواههم وأجهزتهم الهضمية وهو ما يعتبر نمواً طبيعياً. عادة يتحكم الجهاز المناعي السليم وبعض البكتيريا "الجيدة" في كمية هذه الفطريات في الجسم .

ولكن إذا كان جهاز المناعة ضعيفاً (بسبب مرض أو أدوية مثل العلاج الكيميائي ) أو لم يتم تطويره بالكامل (كما هو الحال عند الأطفال)، يمكن أن تنمو المبيضات في الجهاز الهضمي بشكل مفرط، ما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى المبيضات فرط أيضا يسبب طفح الحفاض وعدوى الخميرة المهبلية يمكن أن يعاني الأطفال من مرض القلاع الفموي وطفح الحفاضات في نفس الوقت.

يمكن أن تحدث فطريات الفم أيضاً بعد إعطاء الطفل المضادات الحيوية لعدوى بكتيرية لأن المضادات الحيوية يمكن أن تقتل البكتيريا "الجيدة"يمكن أن يحدث مرض القلاع الفموي أيضاً بعد استخدام أدوية الستيرويد.

كيف يتم علاج فطريات الفم ؟

فطريات الفم

راجعي طبيبك إذا كنت تعتقدين أن طفلك قد يكون مصاباً بمرض القلاع تختفي بعض الحالات دون علاج طبي في غضون أسبوع أو أسبوعين ولكن قد يصف الطبيب محلولًا مضادًا للفطريات لفم طفلك عادة ما يتم تطبيق هذا الدواء عدة مرات في اليوم عن طريق "دهنه" داخل الفم واللسان باستخدام أشبه بعود إسفنجي.

اعتماداً على عمر طفلك قد يقترح الطبيب أيضًا إضافة الزبادي مع العصيات اللبنية إلى نظام طفلك الغذائي العصيات اللبنية هي بكتيريا "جيدة" يمكن أن تساعد في التخلص من الخميرة في فم طفلك.

إذا استمر إصابة طفلك بمرض القلاع الفموي، خاصة إذا كان عمره أكبر من 9 أشهر، فتحدثي مع طبيبك لأن هذا قد يكون علامة على مشكلة صحية أخرى.

هل يمكن منع فطريات الفم للرضع؟

عدوي فطريات الفم



يعد مرض القلاع الفموي عدوى شائعة عند الأطفال ، ولكن يمكنك المساعدة في الوقاية منه: