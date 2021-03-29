هؤلاء ممنوعون من الافراط فى تناول الزنجبيل

بيروت - نادين محمد - على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للزنجبيل، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل بكميات معتدلة وكبيرة يمكن أن يكون ضاراً للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة. إذا كنت من هؤلاء عليك الحذر من الإفراط في تناول الزنجبيل.

1. الحامل

​

اقرئي أيضا : الزنجبيل للحامل : فوائد وأضرار

الزنجبيل مفيد في تخفيف الغثيان والقيء أثناء الحمل. ومع ذلك، الكميات الكبيرة، يمكن أن تكون ضارة للنساء الحوامل. يمكن أن تؤدي المنشطات الطبيعية في الزنجبيل إلى تقلصات مبكرة. قد يتسبب هذا في الإجهاض أو الولادة المبكرة للطفل و يجب تجنب الجرعات الزائدة من الزنجبيل بأي شكل من الأشكال للنساء اللواتي يقتربن من المخاض أو لديهن تاريخ من اضطرابات النزيف.

2. لمن يرغبون في زيادة الوزن

الزنجبيل هو أحد أفضل العلاجات لفقدان الوزن، وهو يزيد من معدل الأيض ويثبط الشهية.

يتسبب استهلاك الزنجبيل في حرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى بكثير مما يؤدي إلى تناول الشخص لأكل أقل لذلك، يجب تجنب الزنجبيل من قبل الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن أو أولئك الذين يعانون من نقص الوزن بالفعل.

3. حصوات المرارة

أظهرت دراسة أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من إفراز الصفراء، ويسبب تكون حصوات المرارة. يلعب عصير الصفراء دوراً مهماً في هضم الدهون وامتصاصها؛ ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للزنجبيل يمكن أن يحفز الكبد على إنتاج المزيد من العصارة الصفراوية وتسريع تكوين حصوات المرارة.

4. اضطرابات الدم

يحتوي الزنجبيل على ملح يسمى الساليسيلات يعمل كمسكن للآلام، خاصة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام. كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفقها إلى الأعضاء.

5. الكلى

يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى "الكرياتينين" ومستويات عالية منه في الدم تشير إلى ضعف شديد في الكلى مثل أمراض الكلى المزمنة.

​

على الرغم من أن الزنجبيل يعتبر عشباً آمناً، فقد أفادت بعض الدراسات أن الزنجبيل يسبب آثاراً جانبية مثل التهاب الغدة الدرقية. يمكن للتأثيرات المضادة للأكسدة والمثبطة للزنجبيل على معدل الأيض أن تتلف الأغشية التي تحيط بهرمونات الغدة الدرقية في البصيلات وتطلق الهرمون في الدم، مما يؤدي إلى تورم أو التهاب الغدة الدرقية وإنتاجها المفرط.

يعتبر الزنجبيل بشكل عام آمناً وفعالاً للنساء المرضعات. ومن المعروف أيضاً أنه يزيد من إمداد الحليب خلال ذلك الوقت. ومع ذلك، تشير بعض المعتقدات إلى أن الإفراط في تناول الزنجبيل من قبل الأمهات المرضعات يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى المغص عند الأطفال.

​

8. الاكتئاب

مركب جينجيرول الموجود في الزنجبيل يعالج العوامل التي قد تؤدي إلى القلق أو الاكتئاب. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يؤثر على إفراز هرمون السيروتونين المتحكم في المزاج، ويسبب أعراض الاكتئاب.

9. عدم انتظام ضربات القلب

الزنجبيل عشب ممتاز للعديد من أمراض القلب، ولكن بكمية كبيرة، يمكن أن يسبب خفقان القلب، إذا كنت تتناولين الزنجبيل مع أدوية القلب.

​

الجرعة المطلوبة للزنجبيل

يُقترح على النساء الحوامل تناول حوالي 250 مجم من الزنجبيل لمدة أربعة أيام (أو حتى 1 جرام) لتقليل أعراض الغثيان والقيء.

ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المرارة بأقل من 1200 مجم.

الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام بجرعة تتراوح بين 170 مجم إلى 340 مجم، مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

متوسط جرعة الزنجبيل 0.5 جرام أو 1 جرام 3 أو 4 مرات في اليوم.

​