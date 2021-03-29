شكرا لقرائتكم خبر عن منها منع تجلط الدم.. فوائد صحية مذهلة لـ«القرفة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قالت أخصائية التغذية، أنجليكا دوفال: إن القرفة غذاء صحي للغاية يمكن مقارنته بمضاد حيوي طبيعي.

وأكدت الأخصائية بحسب وكالة سبوتنيك، أن نبات القرفة يمنع نمو البكتيريا ويستخدم كعامل مضاد للفطريات، وهو مفيد للأوعية الدموية لأنه يمنع تجلط الدم.

وأوضحت أنه مفيد أيضًا لأولئك الذين يعانون من ركود الصفراء، بالإضافة إلى ذلك، القرفة غنية بالفيتامينات والمعادن.

ومن هذه الفيتامينات: فيتامين A وفيتامين B وفيتامين E وكمية كبيرة من الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم والحديد، وهو مفيد جدًا لفقر الدم، وإذا استخدمناه كمسحوق، فهو يحتوي ألياف غذائية وزيوت أساسية.