10 ملايين جرعة إضافية من لقاح "جونسون آند جونسون" لألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أزمة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا للانفراج بعد تعهد "جونسون آند جونسون" بـ10.1 مليون جرعة في شهرين.

وبعد بداية متواضعة لحملة التطعيم، وبطء شديد في الأشهر الأربعة الماضية، تستعد الحكومة الألمانية لانطلاقة جديدة.



ووفقاً صحيفة بيلد الألمانية، فإنه من المتوقع أن يتم توفير حوالي 16 مليون جرعة لقاح خلال شهر أبريل/نيسان، وهو عدد كبير مقارنة بالأشهر الماضية.

وتأتي هذه الجرعات من شركات "بيونتيك" و"موديرنا" و"أستريزاينكا".

ومنذ بدء التطعيم في ديسمبر/كانون الأول، جرى تسليم ما مجموعه 15.6 مليون جرعة لقاح لألمانيا، استخدمت السلطات حوالي 12.37 مليون منها حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة أن شركة "جونسون آند جونسون" تعهدت بمنح ألمانيا 10.1 مليون جرعة في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

ويعد هذا الاتفاق تقدماً كبيراً لأن لقاح "جونسون آند جونسون" يكون فعالاً من جرعة واحدة، ما يعني أن ألمانيا ستحدث قفزة في تطعيم 10 مليون شخص في شهرين.

كما تعهدت الشركة الأمريكية بـ٢٢ مليون جرعة لقاح لألمانيا في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول المقبلين.

وبصفة عامة، تنتظر الحكومة الألمانية الحصول على حوالي 70 مليون جرعة لقاح من جميع الشركات في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/تموز، بما فيها 10 مليون من "جونسون آند جونسون".

وفي حال تسليم جميع هذه الجرعات في الوقت المحدد، فمن الناحية النظرية يمكن تطعيم 75% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بحلول يوليو/تموز.

وبعد أن سمحت السلطات بمشاركة أطباء الأسرة والعيادات الخاصة في حملة التطعيم، بات بالإمكان منح جرعة لخمسة ملايين شخص أسبوعياً.