عبدالله بن زايد بالقمة العالمية للتحصين: واجهنا كورونا بمساعدات لـ129 دولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن بلاده بذلت جهودا كبيرة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية، بأبوظبي، الإثنين، إلى أن الإمارات قدمت 1760 طناً من المساعدات إلى 129 دولة.

وقال: "نشكر شركاءنا في ائتلاف الأمل على استضافة القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية"، مضيفا أن ائتلاف الأمل يعمل على توسيع نطاق الحصول على اللقاحات ضد كورونا ووضع حد للتحديات اللوجستية للعودة إلى الوضع الطبيعي.

وشدد على أن المجتمع الدولي أصبح على يقين أن ازدهار الدول يعتمد على مضافرة الجهود والتعاون الجماعي، لافتا إلى أن الإمارات لعبت دورا محوريا في ضمان تزويد الدول بالمساعدات الغذائية والطبية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح: "رفعنا التزاماتنا بنهاية العام الماضي عبر إعلان إطلاق ائتلاف الأمل الذي ضمن حصول 170 دولة على خدمات مكافحة لكورونا، ونؤمن أن كل فرد لديه الحق في الحصول على لقاح فيروس كورونا دون تمييز".

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "نفخر باستضافة أولى تجارب المرحلة الثالثة السريرية للقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا"، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من الدول المتصدرة في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا بين دول العالم.

ويشارك نخبة من أشهر الأسماء العالمية في مجال الرعاية الصحية والمبادرات الخيرية في "القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية" بأبوظبي.

وينظم القمة "ائتلاف الأمل" افتراضيا الإثنين، وتستمر يومين، لمناقشة نهجٍ عالمي موحّد للتغلب على جائحة فيروس "كوفيد - 19" الأمر الذي لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال التضامن والتعاون الدولي.