كورونا حول العالم.. مصر تتجاوز 200 ألف إصابة وحصيلة ضخمة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا ارتفاع عدد الإصابات إلى 127 مليونا و776 ألفا و375 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و796 ألفا و169 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 102 مليون و967 ألفا و241 حالة.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

15 إصابة جديدة بالصين





ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد، الأحد، وذلك ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيانها، الإثنين، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين أيضا 18 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90182 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

مصر تتخطى 200 ألف إصابة





أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الأحد، تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 37 حالة وفاة.

وأفاد خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 533 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 153 ألفا و 175 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 200 ألف و 50 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11882 حالة وفاة.

384 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية





أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، الإثنين، أن البلاد سجلت 384 إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 102141.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 4 وفيات جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1726.

وتعافى 269 شخصا من المرض ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 94124.

وارتفع إجمالي من تم تطعيمهم منذ بداية حملة التلقيح في 26 فبراير/شباط الماضي إلى 793966 شخصا.

البرازيل تسجل 44326 إصابة جديدة





أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، تسجيل 1656 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا و44326 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الإصابات إجمالا إلى أكثر من 12​​​.5 مليون والوفيات إلى 312206 حالة وفاة.

المكسيك تسجل 1783 إصابة جديدة





سجلت المكسيك، الأحد، 1783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2226550 والوفيات إلى 201623.