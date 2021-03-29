علماء يكتشفون “صلة وثيقة” بين تناول القهوة والمواليد الجدد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 9:13 صباحًا

اكتشف علماء صلة وثيقة تربط بين المواليد الجديد ومشروب القهوة الشائع لدى الكثير من المجتمعات في أوقات الصباح، خصوصا المجتمعات العربية المعروفة بقهتها المميزة “القهوة العربية”.

وتوصل باحثون في المعهد الوطني لصحة الأطفال والتنمية البشرية في أمريكا إلى معلومات مثيرة حول علاقة الأطفال بمستويات شرب القهوة لدى النساء الحوامل.

قام العلماء بتحليل بيانات أكثر من ألفي امرأة بين الأسبوع الثامن إلى الثالث عشر من الحمل. كانوا يتمتعون بصحة جيدة من غير المدخنين.

وتبرعت النساء بين الأسبوع 10 و13 من الحمل بعينات دورية من الدم، حيث تم فحصها للبحث عن محتوى الكافيين والباراكسانتين، وهو مركب ينتج في الدم بسبب القهوة.

وأوضحت طبيبة العلوم الطبية وأحد مؤلفي الدراسة، كاثرين جرانتز، أن بيانات البحث أظهرت أنه أثناء انتظار الطفل، من المفيد الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التخلص منها تماما.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي يستهلكن حوالي 50 ملليغرام من الكافيين في اليوم (ما يعادل نصف كوب من القهوة) أنجبن أطفالًا أخف 66 جراما من أولئك الذين لم يستخدموا هذا المنشط (القهوة) على الإطلاق، بحسب الدراسة المنشورة على موقع المعهد.

لذلك، وفقًا للعلماء، يتسبب الكافيين في تضييق الأوعية الدموية في المشيمة، مما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم ويبطئ نموه. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون أن هذه المادة يمكن أن تعطل عمل هرمونات التوتر لدى الطفل، مما يعرضه لخطر زيادة الوزن السريع والسمنة بعد الولادة، كما تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري في المستقبل.

أظهرت الأبحاث السابقة أنه حتى تناول الكافيين بشكل معتدل، الموجود في كوبين من المشروب، يمكن أن يؤدي إلى خطر تأخر النمو داخل الرحم، وكذلك يزيد من فرص انخفاض عند الولادة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.