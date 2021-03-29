رجيم لحرق دهون الكرش والأرداف والأفخاذ

بيروت - نادين محمد - من الممكن نسف الدهون الصعبة التي تتجمع في مناطق البطن والخاصرتين والارداف والفخذين من خلال اتباع برنامج غذائي صحي. وهذا يعني التوقف عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة وعلى السكر المصنع والتركيز على الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف والتي تساعد على تحفيز عملية الهضم. كما يعني ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك من المفيد تطبيق بعض انواع الرجيم التي تسرع عملية حرق الدهون الصعبة ومنها رجيم الشوفان والمكسرات.



من اجل نسف الدهون الصعبة وخصوصاً تلك التي تتجمع مع مرور السنوات في البطن والارداف والفخذين وحتى الذراعين، من المفيد الاعتماد على برنامج رجيم الشوفان والمكسرات، على ان يتم تطبيقه لمدة 7 ايام فقط. وهذا هو النظام الذي يمكن اعتماده مع استبدال بعض المكونات بأخرى صحية مماثلة بين الحين والآخر.

الفطور

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ملعقة طعام كبيرة من الفاكهة المجففة مثل المشمش والزبيب، ملعقة طعام من اللوز، 3 ملاعق طعام من بذور الشوفان، كوب من الحليب او من اللبن الزبادي قليل الدسم، قطعة صغيرة من الخبز او من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة

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ملعقتا طعام من بذور الشوفان، قبضة مكسرات، كوب من الحليب مع بضع حبات من الفراولة او حبة من فاكهة موسمية.

الغداء

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طبق من الحمص المتبل مع القليل من الملح ورشة من الشوفان وزيت الزيتون الطبيعي، طبق سلطة مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون اي مواد دهنية.

وجبة خفيفة

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بيضة مسلوقة من دون اضافة الملح اليها، حبة فاكهة موسمية، قبضة مكسرات.

العشاء

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حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي او طبق من التونة مع رشة من النعناع المجفف وزيت الزيتون الطبيعي، كوب من الشاي الاخضر من دون اضافة السكر، قبضة مكسرات.



فوائد الرجيم



قبل تطبيق برنامج رجيم المكسرات وبذور الشوفان من اجل نسف الدهون العنيدة، من المهم التعرف على ابرز فوائد مكوناته.

الشوفان.

- يساعد تناوله على الشعور بالشبع خلال مدة قصيرة وعلى الحد من الاحساس بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يحد من استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

- يمكن الاستفادة منه لتعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تحفيز عمليتي الهضم والمرور المعوي.

- يساعد على تعديل مستوى السكر في الدم وعلى منع ارتفاعه.

- يساهم في حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن.

- من الممكن الاستعانة به ايضاً من اجل التخلص من النفخة المزعجة ومن مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة.

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فوائد المكسرات

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اللوز النيّئ



يحتوي على احماض الاوميغا 3 وعلى الالياف والبروتينات والكثير من المعادن والمغذيات. ويساهم تناوله في تعزيز الشعور بالشبع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية. كما ان تناوله يحد من المعاناة من الامساك.

الجوز



يسمى ايضاً عين الجمل وهو غني بأحماض الاوميغا 3 والالياف. ومن الممكن الاستفادة منه من اجل خفض مستوى الكوليسترول الضار وكبح الشهية.

الكاجو



يحتوي هذا النوع من المكسرات على الالياف والدهون الجيدة. ويساعد تناوله على كبح الجوع وعلى تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع.

الفستق الحلبي



ويقصد بهذا النوع غير المقلي وغير المملح. وهو غني بالألياف التي تعزز عملية الهضم وتساهم في الحد من الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام. ولهذا ينصح بتناول هذه الانواع باعتدال من اجل نسف الدهون الصعبة.





