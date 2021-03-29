شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من التدخين ببعض الأطعمة من منزلك.. تناول الحليب والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تدخين السجائر من أكثر العادات التى تدمر الصحة، ومن الصعب التغلب على ذلك، إلا أن بعض الأطعمة المنزلية قد تساعدك فى التخلص من هذه العادة السيئة ، فما عليك إلا أن تتخذ القرار بالتوقف عن التدخين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيتامين سي

من أطعمة ومشروبات فيتامين سي مفيدة للجسم هما البرتقال، اليوسفي، الجوافة، الليمون ، الكزبرة، النعناع، فهذا يحسن براعم التذوق ويقلل من الرغبة في التدخين.

الحليب

وجدت دراسة حديثة من الصحة العامة أنه عندما تشرب كوبا من الحليب، فإنه يقلل من الرغبة في التدخين، أليس من المثير للاهتمام معرفة ذلك، على سبيل مثال "استهلك كوبين من الحليب يوميًا، الذى يساعدك على التوقف عن التدخين، حيث يحتوي الحليب أيضًا على مادة التربتوفان التي تساعد في تحسين مزاجك.

شاي مانع للتدخين

يساعد شاي الايورفيدا في الانسحاب من النيكوتين، لتحضير هذا الشاي، اخلطي أجزاء متساوية من الجاتمانسي والبابونج والبراهمي، خذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط في كوب من الماء الساخن واشربه ببطء لتقليل الرغبة الشديدة في التدخين، كمانه يعمل على طرد السموم من الجسم، ويقلل التوترايضا.