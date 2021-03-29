شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق علاج آلام عرق النسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرق النسا هو الألم الذي يصل إلى مسار العصب الوركي، والذي يبدأ بشكل أساسي من أسفل ظهرك من خلال الأرداف وصولاً إلى كل ساق أيضا، يؤثر ألم عرق النسا في الغالب على جانب واحد فقط من الجسم، يتطور هذا الألم بشكل شائع في العمود الفقري، وفى خلال التقرير نكشف الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية من ألم عرق النسا، بحسب موقع "only my health".

ما الذي يسبب عرق النسا؟

يتطور ألم عرق النسا عندما يكون العصب الوركي مضغوطا، وعادة ما يكون ذلك بسبب انزلاق غضروفي في العمود الفقري أو بسبب فرط نمو العظام في فقراتك في حالات نادرة جدًا ، قد ينضغط العصب بسبب الورم أو يتضرر بسبب عامل خطر الإصابة بمرض السكري.



ألم عرق النسا



علاج آلام عرق النسا

ماهي عوامل الخطر الرئيسية لألم عرق النسا؟ العمر:التغيرات المرتبطة بالعمر في العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي والنتوءات العظمية، هي أكثر عوامل الخطر شيوعًا لألم عرق النسا، تزداد فرص إصابتك بهذه الحالة مع زيادة العمر. الحركات الخاطئة:في بعض الأحيان، قد يكون هناك أيضا متطلبات وظيفية بالنسبة لك للقيام بحركات بما في ذلك ظهرك أو انتقاء وحمل أحمال ثقيلة أو قيادة سيارة لفترات طويلة، قد تأثير في إثارة عرق النسا.داء السكري:مسؤول عن كونه عامل خطر وراء العديد من الحالات، بما في ذلك ألم عرق النسا، تؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على طريقة استخدام جسمك لسكر الدم. كيف يتم تشخيص وعلاج آلام عرق النسا؟

يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي للتحقق من قوة عضلاتك وردود أفعالك، يتم إجراء ذلك من خلال مراقبة حركة واستقرار ساقك وظهرك المصابة، لا يقوم خبراء الرعاية الصحية عادة بإجراء الاختبارات الأخرى إلا إذا كان الألم شديدا.



علاج آلام عرق النسا

إذا لم يتحسن ألمك بنصائح الرعاية الذاتية، فقد يطلب منك طبيبك اتباع علاجات أخرى، بمجرد أن يتحسن الألم الحاد، يُنصح بالذهاب إلى العلاج الطبيعي.

يمكن أن يساعدك معالجك في بدء برنامج إعادة تأهيل لمساعدتك على منع أي إصابات في المستقبل، يتضمن ذلك تمارين تقوية العضلات الداعمة لظهرك وتحسين مرونتك.



وضع جلوس بشكل صحيح

كيف يتم الوقاية من ألم عرق النسا بشكل فعال؟ تمرن بانتظام:للحفاظ على ظهرك قويا وخاليا من الألم، من المهم ممارسة الرياضة بانتظام وفتح عضلاتك الأساسية، وهي عضلات البطن وأسفل الظهر، هذه العضلات ضرورية للوضع السليم والمحاذاة المستقيمة.

احرص على اتخاذ أوضاع صحيحة: يجب الجلوس على مقعد يتمتع بدعم جيد لأسفل الظهر، ومسند للذراعين وقاعدة، يمكنك حتى استخدام وسادة أو منشفة ملفوفة في الجزء الخلفي من ظهرك.